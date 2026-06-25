TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, başvuru toplanan Şırnak, Merkez 1100 / 250000 Sosyal Konut Projesinde üretilen konutlardan; 2+1 ve 3+1 tipi konutlar için konut belirleme kurarası çekildi. İşte Şırnak TOKİ hak sahipleri konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi.

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