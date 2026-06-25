TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, başvuru toplanan Şırnak, Merkez 1100 / 250000 Sosyal Konut Projesinde üretilen konutlardan; 2+1 ve 3+1 tipi konutlar için konut belirleme kurarası çekildi. İşte Şırnak TOKİ hak sahipleri konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi.
1/45
2/45
3/45
4/45
5/45
6/45
7/45
8/45
9/45
10/45
11/45
12/45
13/45
14/45
15/45
16/45
17/45
18/45
19/45
20/45
21/45
22/45
23/45
24/45
25/45
26/45
27/45
28/45
29/45
30/45
31/45
32/45
33/45
34/45
35/45
36/45
37/45
38/45
39/45
40/45
41/45
42/45
43/45
44/45
#TOKİ
#Şırnak
#konut belirleme kura çekilişi