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Şırnak TOKİ konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi

Şırnak TOKİ konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi

18:0725/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, başvuru toplanan Şırnak, Merkez 1100 / 250000 Sosyal Konut Projesinde üretilen konutlardan; 2+1 ve 3+1 tipi konutlar için konut belirleme kurarası çekildi. İşte Şırnak TOKİ hak sahipleri konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi.

TOKİ ŞIRNAK MERKEZ HAK SAHİPLERİ KONUT BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
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#konut belirleme kura çekilişi
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Şırnak TOKİ konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi