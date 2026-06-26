MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI 2026: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kaç öğretmen ataması olacak? Bakan Tekin tarih verdi

Öğretmen atamaları için beklenen takvime ilişkin son dakika açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi. Tekin, MEB Akademi Giriş Sınavı’nın ardından ihtiyaç ve kontenjan değerlendirmesi yapılacağını, öğretmen atama sayısının Eylül-Ekim 2026 döneminde netleşeceğini duyurdu. Peki kaç öğretmen ataması yapılacak, branş dağılımı ve başvuru takvimi ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında öğretmen atamalarına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Atamalar AGS'den sonra belli olacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları kapsamında kaç kişinin görevlendirileceğinin Eylül-Ekim 2026 döneminde netleşeceğini açıkladı. TRT Haber canlı yayınında konuşan Tekin, atama sayısının Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (MEB-AGS) ardından belirleneceğini söyledi.
Tekin, sınavın tamamlanmasının ardından öğretmen ihtiyacının ve kadro sayılarının değerlendirileceğini belirtti.
Bakan Tekin, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“AGS sınavını yapacağız. Sonrasında ihtiyaçları ve rakamları değerlendireceğiz. Öğretmen atama sayısını Eylül-Ekim aylarında netleştirmiş olacağız.”
Açıklamaya göre sürecin öne çıkan başlıkları şöyle:
- İlk olarak MEB-AGS gerçekleştirilecek.
- Sınavın ardından öğretmen ihtiyacı değerlendirilecek.
- Atama yapılacak öğretmen sayısı Eylül-Ekim 2026 döneminde netleşecek.
- Branş dağılımı ve ayrıntılı atama takvimi henüz açıklanmadı.
Milli Eğitim Akademisi’nde uygulamalı eğitim verilecek
Bakan Tekin, öğretmen yetiştirme sistemindeki değişikliğin amacının mesleğe daha donanımlı öğretmenler kazandırmak olduğunu ifade etti.
Üniversitelerde akademik eğitim verildiğini hatırlatan Tekin, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi’nde göreve başlamadan önce okul ortamını tanıyacağını ve uygulamalı eğitim alacağını belirtti.
Tekin’den LGS ve YKS açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) değişiklik yapılacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi.
Sınav sisteminde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini belirten Tekin, yalnızca yeni müfredata uygun soru havuzlarının oluşturulduğunu söyledi.
Tekin, “Sınav sistemi değişiyor şeklinde bir açıklamamız olmadı. Yeni müfredata göre bazı konu içerikleri değişti ancak sınav sistemi aynı şekilde devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
Mevcut açıklamada öğretmen atamalarının toplam sayısı, branş kontenjanları ve başvuru tarihleri paylaşılmadı. Bu ayrıntıların, MEB-AGS sonrasında yapılacak ihtiyaç değerlendirmesiyle birlikte Eylül-Ekim 2026 döneminde açıklığa kavuşması bekleniyor.