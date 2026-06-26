MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI 2026: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kaç öğretmen ataması olacak? Bakan Tekin tarih verdi

Tekin’den LGS ve YKS açıklaması





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) değişiklik yapılacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi.





Sınav sisteminde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini belirten Tekin, yalnızca yeni müfredata uygun soru havuzlarının oluşturulduğunu söyledi.





Tekin, “Sınav sistemi değişiyor şeklinde bir açıklamamız olmadı. Yeni müfredata göre bazı konu içerikleri değişti ancak sınav sistemi aynı şekilde devam ediyor.” ifadelerini kullandı.





Mevcut açıklamada öğretmen atamalarının toplam sayısı, branş kontenjanları ve başvuru tarihleri paylaşılmadı. Bu ayrıntıların, MEB-AGS sonrasında yapılacak ihtiyaç değerlendirmesiyle birlikte Eylül-Ekim 2026 döneminde açıklığa kavuşması bekleniyor.