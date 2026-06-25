e-Karne ne zaman erişime açılacak? 2026 e-Okul VBS karne sorgulama

Karneler saat kaçta verilecek?





Karne dağıtım saatleri için Türkiye genelinde bütün okulları kapsayan tek bir saat bulunmuyor. Dağıtım programı; okulun tam gün veya ikili eğitim vermesine ve okul yönetiminin planlamasına göre değişiklik gösterebiliyor.





Öğrencilerin ve velilerin kesin karne saatini öğrenmek için okul yönetimi ile sınıf öğretmenleri tarafından yapılan duyuruları takip etmesi gerekiyor.