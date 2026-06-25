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e-Karne ne zaman erişime açılacak? 2026 e-Okul VBS karne sorgulama

e-Karne ne zaman erişime açılacak? 2026 e-Okul VBS karne sorgulama

23:5925/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte “e-Karne ne zaman açılacak, karneler saat kaçta verilecek?” soruları öğrenci ve velilerin gündeminde yer aldı. Milyonlarca öğrenci 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alırken dönem sonu notları e-Okul VBS e-Karne sorgulama ekranından görüntülenebilecek; karne dağıtım saatleri, e-Karne giriş adımları ve 2026-2027 okulların açılış tarihiyle ilgili ayrıntılar haberimizde.

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Öğrenciler ve veliler dönem sonu bilgilerine e-Karne üzerinden ulaşabilecek, karne dağıtım saatleri ise okulların programına göre değişecek.


e-Karne 26 Haziran’da erişime açılacak


Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından öğrenciler yaz tatiline girecek.


Okula gitmeden dönem sonu notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ile veliler, e-Karne bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. e-Karne ekranının 26 Haziran Cuma günü okul işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.


Dönem sonuna ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:


  • Karneler 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak.
  • e-Karne bilgileri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.
  • Karne dağıtım saatleri okul yönetimlerinin programına göre değişebilecek.
  • 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026’da başlayacak.


Karneler saat kaçta verilecek?


Karne dağıtım saatleri için Türkiye genelinde bütün okulları kapsayan tek bir saat bulunmuyor. Dağıtım programı; okulun tam gün veya ikili eğitim vermesine ve okul yönetiminin planlamasına göre değişiklik gösterebiliyor.


Öğrencilerin ve velilerin kesin karne saatini öğrenmek için okul yönetimi ile sınıf öğretmenleri tarafından yapılan duyuruları takip etmesi gerekiyor.


e-Karne nasıl görüntülenir?


Dijital karne bilgilerine Millî Eğitim Bakanlığının e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Öğrenciler ve veliler sisteme giriş yaptıktan sonra dönem sonu notları ile karne bilgilerini görüntüleyebilecek.


Yoğunluk nedeniyle sistemde zaman zaman erişim sorunu yaşanabileceğinden işlemlerin gün içinde yeniden denenmesi gerekebilir.


E-OKUL VBS E-KARNE SORGULAMA EKRANI

Okullar ne zaman açılacak?


Yaz tatilinin ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler bu tarihte yeni eğitim döneminin ilk derslerine katılacak.


Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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e-Karne ne zaman erişime açılacak? 2026 e-Okul VBS karne sorgulama