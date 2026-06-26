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ABD İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı

ABD İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı

20:5426/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü mutabakat sağlandı.
ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü mutabakat sağlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmeleri yapıldı.

Başkent Washington'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail ile Lübnan'ın bir anlaşmaya varmak, çalışmalarını sürdürmek üzere bir araya geldiğini; tarafların uzun vadeli barış ve güvenliği sağlama hedefiyle müzakereleri sürdürdüğünü söylemişti.

Müzakerelere ilişkin açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşmasının imzalandığını belirtti.

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