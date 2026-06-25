Netanyahu Hitler'in ağzıyla konuştu: Güçlü olan hayatta kalır zayıflara yer yok

Nazizmin temelindeki "zayıfların hayatta kalma hakkının olmadığı", "Sosyal Darwinizm" teorisiyle paralellik gösteren konuşmasında Netanyahu, "Kendimin bir kahin olduğunu iddia etmiyorum. Ama bölgemizde ve giderek tüm dünyada ayakta kalmayı belirleyen unsurları bildiğimi düşünüyorum: Güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıflara yer yok. Yenilip, yok olup giderler.” ifadelerini kullandı.