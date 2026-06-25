Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Netanyahu Hitler'in ağzıyla konuştu: Güçlü olan hayatta kalır zayıflara yer yok

Netanyahu Hitler'in ağzıyla konuştu: Güçlü olan hayatta kalır zayıflara yer yok

22:0625/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Netanyahu, Nazi söylemini hatırlatacak şekilde "Güçlü olan hayatta kalır zayıflara yer yok" ifadesini kullandı.
Netanyahu, Nazi söylemini hatırlatacak şekilde "Güçlü olan hayatta kalır zayıflara yer yok" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu'da hayatta kalmayı belirleyen temel unsurun "güç" olduğunu savunarak, “Güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıflara yer yoktur, yok olup giderler" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail ordu subaylarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada II. Dünya Savaşı’nda Alman Nazi lideri Adolf Hitler'in yaklaşımını anımsatan ifadelere yer verdi.

Nazizmin temelindeki "zayıfların hayatta kalma hakkının olmadığı", "Sosyal Darwinizm" teorisiyle paralellik gösteren konuşmasında Netanyahu, "Kendimin bir kahin olduğunu iddia etmiyorum. Ama bölgemizde ve giderek tüm dünyada ayakta kalmayı belirleyen unsurları bildiğimi düşünüyorum: Güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıflara yer yok. Yenilip, yok olup giderler.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Lübnan'da işgali sürdüreceklerini savundu

İsrail ordusunun güneyini işgal ettiği Lübnan ve Suriye’nin yanı sıra Gazze Şeridi’nde büyük kazanımlar sağladığını savunan Netanyahu, Lübnan’ın güneyinde işgallerinde tuttukları bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürdü.

Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ile orduya verdikleri talimatın "hareket serbestisi sağlamak" yönünde olduğunu aktardı.

​​​​​​​II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler, ırkçı fikirleri ve Yahudi Katliamı'ndaki (Holokost) rolü nedeniyle Batı dünyası tarafından görüşleri kınanan bir figür olarak biliniyor.



#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#Nazi
#Adolf Hitler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları 25 Haziran: Benzin ve motorine indirim var mı? Brent petrol kaç dolar oldu? Güncel litre fiyatları