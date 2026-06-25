PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2026: Sonuçlar ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek? MEB detayları duyurdu

Proje okulları ile normal okullar arasındaki farklar nelerdir?





Proje okulları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel programları veya eğitim projelerini uygulayan resmî eğitim kurumlarıdır. Bu okulların normal okullardan ayrıldığı temel noktalar şunlardır:





Öğretmen atamaları





Normal okullardaki öğretmen atama ve yer değiştirme işlemleri genel atama mevzuatına göre yürütülür. Proje okullarında ise öğretmenler, bu kurumlar için belirlenen özel başvuru şartları ve kontenjanlar doğrultusunda atanır. Başvurular öğretmenlerin tercihleri üzerinden alınır ve atama işlemleri Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.





Eğitim programları





Proje okullarında Millî Eğitim Bakanlığının temel öğretim programları uygulanır. Ancak okulun türüne ve yürüttüğü projeye bağlı olarak farklı ders çizelgeleri, özel eğitim programları ve proje faaliyetleri uygulanabilir. Okullar müfredatlarını tamamen bağımsız olarak belirleyemez.





Proje odaklı eğitim





Bu okullarda araştırma, problem çözme, üretim, teknoloji, sürdürülebilirlik ve proje geliştirme gibi alanlara daha fazla önem verilebilir. Öğrencilerin TÜBİTAK, Erasmus+ ve benzeri ulusal veya uluslararası çalışmalara katılması teşvik edilebilir. Ancak bu faaliyetlerin kapsamı her okulda aynı değildir.





Öğrenci kabulü





Proje okulu statüsü, okulun mutlaka sınavla öğrenci alacağı anlamına gelmez. Öğrenci kabul yöntemi okulun türüne göre değişir. Bazı proje okulları merkezî sınav puanıyla öğrenci alırken bazıları yerel yerleştirme, yetenek sınavı veya ilgili programa özgü öğrenci seçme yöntemlerini kullanabilir.





Kurumlarla iş birliği





Proje okulları; üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla eğitim, bilim, teknoloji veya mesleki gelişim alanlarında iş birlikleri gerçekleştirebilir. Bununla birlikte her proje okulunun üniversitelerle protokolü bulunması zorunlu değildir.





İzleme ve değerlendirme





Proje okullarında yürütülen çalışmalar belirli hedeflere, eylem planlarına ve faaliyet takvimlerine dayanır. Okulların proje faaliyetleri il millî eğitim müdürlükleri ve ilgili genel müdürlükler tarafından düzenli olarak izlenip değerlendirilir.





Kısacası proje okullarını normal okullardan ayıran temel özellik; yalnızca öğrenci başarısı değil, belirli bir eğitim programı veya sürdürülebilir proje doğrultusunda faaliyet göstermeleri ve çalışmalarının düzenli olarak değerlendirilmesidir.