PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2026: Sonuçlar ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek? MEB detayları duyurdu

Proje okulları öğretmen atama sonuçları için bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve proje okullarına başvuruda bulunan öğretmenlerin görevlendirme sonuçları, 26 Haziran Cuma günü MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Peki proje okulları öğretmen atama sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak, atama kararnameleri okullara ne zaman ulaşacak? Öğretmenlerin atamaları sonrasında süreç nasıl işleyecek? İşte sonuç ekranı, ilişik kesme ve göreve başlama sürecine ilişkin açıklanan tarihler.
Proje okulları öğretmen atama sonuçları, 26 Haziran Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Öğretmenler sonuçlara Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
Proje okulları öğretmen atama sonuçları 26 Haziran’da açıklanacak
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerin proje okullarına yönelik görevlendirme sonuçları, 26 Haziran Cuma günü ilan edilecek. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.
Proje okullarında görev almak için başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlarını personel.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek.
Sonuçlar nereden öğrenilecek?
Öğretmen görevlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç, atama kararnamelerinin mevcut görev yapılan okullara gönderilmesiyle devam edecek. Öğretmenlerin ilişik kesme ve yeni görev yerlerinde göreve başlama işlemleri için kararnamelerin okullarına ulaşmasını beklemesi gerekecek.
Sürece ilişkin öne çıkan tarihler şöyle:
- Öğretmen görevlendirme sonuçları 26 Haziran Cuma günü açıklanacak.
- Sonuçlar Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenilebilecek.
- Atama kararnamelerinin en erken 29 Haziran Pazartesi günü okullara ulaşması bekleniyor.
- Kararnameler, Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden dijital olarak gönderilecek.
Yönetici görevlendirme sonuçları daha önce duyuruldu
Proje okullarına yönelik yönetici görevlendirme sonuçları, 16 Haziran’da Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı.
Proje okullarına görevlendirilen okul yöneticilerinin ilişik kesme işlemleri ise 10 Temmuz itibarıyla başlayacak.
Öğretmenler, sonuçların açıklanmasının ardından görevlendirme durumlarını Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden kontrol edebilecek. İlişik kesme ve göreve başlama işlemleri, atama kararnamelerinin ilgili okullara ulaşmasının ardından gerçekleştirilecek.
Proje okulları ile normal okullar arasındaki farklar nelerdir?
Proje okulları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel programları veya eğitim projelerini uygulayan resmî eğitim kurumlarıdır. Bu okulların normal okullardan ayrıldığı temel noktalar şunlardır:
Öğretmen atamaları
Normal okullardaki öğretmen atama ve yer değiştirme işlemleri genel atama mevzuatına göre yürütülür. Proje okullarında ise öğretmenler, bu kurumlar için belirlenen özel başvuru şartları ve kontenjanlar doğrultusunda atanır. Başvurular öğretmenlerin tercihleri üzerinden alınır ve atama işlemleri Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.
Eğitim programları
Proje okullarında Millî Eğitim Bakanlığının temel öğretim programları uygulanır. Ancak okulun türüne ve yürüttüğü projeye bağlı olarak farklı ders çizelgeleri, özel eğitim programları ve proje faaliyetleri uygulanabilir. Okullar müfredatlarını tamamen bağımsız olarak belirleyemez.
Proje odaklı eğitim
Bu okullarda araştırma, problem çözme, üretim, teknoloji, sürdürülebilirlik ve proje geliştirme gibi alanlara daha fazla önem verilebilir. Öğrencilerin TÜBİTAK, Erasmus+ ve benzeri ulusal veya uluslararası çalışmalara katılması teşvik edilebilir. Ancak bu faaliyetlerin kapsamı her okulda aynı değildir.
Öğrenci kabulü
Proje okulu statüsü, okulun mutlaka sınavla öğrenci alacağı anlamına gelmez. Öğrenci kabul yöntemi okulun türüne göre değişir. Bazı proje okulları merkezî sınav puanıyla öğrenci alırken bazıları yerel yerleştirme, yetenek sınavı veya ilgili programa özgü öğrenci seçme yöntemlerini kullanabilir.
Kurumlarla iş birliği
Proje okulları; üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla eğitim, bilim, teknoloji veya mesleki gelişim alanlarında iş birlikleri gerçekleştirebilir. Bununla birlikte her proje okulunun üniversitelerle protokolü bulunması zorunlu değildir.
İzleme ve değerlendirme
Proje okullarında yürütülen çalışmalar belirli hedeflere, eylem planlarına ve faaliyet takvimlerine dayanır. Okulların proje faaliyetleri il millî eğitim müdürlükleri ve ilgili genel müdürlükler tarafından düzenli olarak izlenip değerlendirilir.
Kısacası proje okullarını normal okullardan ayıran temel özellik; yalnızca öğrenci başarısı değil, belirli bir eğitim programı veya sürdürülebilir proje doğrultusunda faaliyet göstermeleri ve çalışmalarının düzenli olarak değerlendirilmesidir.