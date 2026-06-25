Karneler saat kaçta verilecek? Yaz tatili için son zil

2026 karne günü için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler, “Okullar ne zaman kapanacak, karneler saat kaçta verilecek?” sorularına yanıt arıyor. MEB takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak; karne dağıtım saatleri ise okulların eğitim programına göre değişiklik gösterecek.
2026 karne günü için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığının takvimine göre okullar 26 Haziran Cuma günü kapanacak, öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.
Okullar 26 Haziran’da kapanacak
2026 karne günü, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 26 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler karnelerini okullarında teslim alırken 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erecek ve yaz tatili başlayacak.
MEB tarafından belirlenen çalışma takvimine göre ikinci dönemin son ders zili 26 Haziran 2026 Cuma günü çalacak. Eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler yaz tatiline girecek.
Öne çıkan tarihler şöyle:
- Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma
- Karne dağıtım tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma
- Yaz tatilinin başlangıcı: Karnelerin dağıtılmasının ardından
Karneler saat kaçta verilecek?
Karne dağıtım saatleri, okulların eğitim düzenine göre farklılık gösterebiliyor. Tam gün eğitim veren okullar ile ikili eğitim sisteminin uygulandığı okullarda karne teslim saatleri aynı olmayabiliyor.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde belirlenmiş ortak bir karne dağıtım saati bulunmuyor. Okullardaki genel uygulamaya göre karnelerin şu saat aralıklarında verilmesi bekleniyor:
Sabahçı ve tam gün eğitim veren okullarda: Karne dağıtımı genellikle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.
Öğlenci gruplarında: Öğleden sonra eğitim gören öğrencilere karnelerin çoğunlukla 11.00 ile 12.30 saatleri arasında verilmesi bekleniyor.
Öğrencilerin ve velilerin kesin karne dağıtım saatini öğrenmek için okul yönetiminin duyurularını takip etmesi gerekiyor.
Öğrenciler yaz tatiline başlayacak
Milyonlarca öğrenci, 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayacak. Takdir, teşekkür veya onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilere başarı belgeleri de karne dağıtımı sırasında teslim edilecek.
Karne işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için yaz tatili resmen başlamış olacak.
MEB 2026-2027 çalışma takvimi
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge, 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderildi.
Genelge kapsamında, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin eğitim faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile öğretmenlerin mesleki çalışmaları, öğrencilerin uyum süreçleri ve ara tatil dönemleri belirlendi.
Buna göre öğretmenlerin yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık amacıyla gerçekleştireceği mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.
Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.