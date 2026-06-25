Ankara’da NATO zirvesi nedeniyle hangi yollar kapalı olacak? 6-8 Temmuz 2026 Ankara kapalı yollar ve alternatif güzergâhlar

Ankara’da 6-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle çok sayıda cadde, bulvar ve sokak araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliği, NATO zirvesi kapalı yollar listesini, konvoy geçişlerinde uygulanacak geçici kısıtlamaları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhları açıkladı. Peki, Ankara’da hangi yollar ne zaman kapanacak, ulaşım için hangi rotalar tercih edilebilecek?

1 /6 Ankara’da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliği, 6-8 Temmuz tarihlerinde uygulanacak trafik tedbirleri ile sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhları açıkladı.

2 /6 Zirve bölgesindeki yollar 7 Temmuz’da kapanacak

NATO zirvesi kapalı yollar listesi, Ankara Valiliğinin açıklamasıyla belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve nedeniyle güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve trafik akışının düzenlenmesi amacıyla bazı güzergâhlarda kısıtlamalar uygulanacak.

Zirve toplantılarının gerçekleştirileceği bölgedeki yollar, 7 Temmuz Salı günü saat 07.00’den 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59’a kadar araç trafiğine kapalı olacak. Belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek, park hâlindeki araçlar ise kaldırılacak.

Araç trafiğine kapatılacak yollar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı’nın tamamı

Cumhurbaşkanlığı Caddesi’nin tamamı

Alparslan Türkeş Caddesi’nin tamamı

Beştepe Caddesi’nin tamamı

Söğütözü Caddesi’nin tamamı

Bahriye Üçok Caddesi’nin tamamı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümü

Sakıp Sabancı Bulvarı’nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümü

3 /6 Yenimahale ilçesi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak tamamı, 286. Sokak tamamı, Çamlıca Mahallesi; 147. Sokak tamamı, 145. Sokak tamamı, Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarına bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi; 173. Cadde tamamı, 171.Cadde tamamı, 172.Cadde tamamı, Beştepe Mahallesi; Yaşam Caddesi tamamı, Adalet Sokak tamamı, 5. Sokak tamamı, Nergiz Sokak tamamı, 4. Sokak tamamı, 3. Sokak tamamı, 1. Sokak tamamı,

4 /6 Bazı yollar konvoy geçişleri sırasında kapatılacak

Konuk devlet ve hükümet başkanları ile beraberlerindeki heyetlerin kullanacağı bazı güzergâhlar, yalnızca konvoy geçişleri sırasında araç trafiğine kapatılacak.

Geçici trafik kısıtlaması uygulanacak güzergâhlar şöyle:



Ankara Çevre Yolu’nun O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi’nde, Mamak ilçesi Ortaköy mevkisi bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü

Özal Bulvarı’nın tamamı

İsmet İnönü Bulvarı’nın tamamı

Ankara Bulvarı’nın tamamı

Anadolu Bulvarı’nın tamamı

Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Köprüsü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü

Mevlana Bulvarı’nın Kepekli Kavşağı ile Akköprü arasında kalan bölümü

Dumlupınar Bulvarı’nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596. Cadde arasında kalan bölümü

1071 Malazgirt Bulvarı’nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü

Türk Kızılayı Caddesi’nin tamamı

Cinnah Caddesi’nin tamamı

Çankaya Caddesi’nin tamamı

Simon Bolivar Caddesi’nin tamamı

Rabindranath Tagore Caddesi’nin tamamı

John F. Kennedy Caddesi’nin tamamı

2453. Sokak’ın tamamı

Bu güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek. Park hâlinde bulunan araçlar kaldırılacak.

5 /6 NATO zirvesi için alternatif yollar

Ankara Valiliği, trafik yoğunluğunun azaltılması ve sürücülerin mağduriyet yaşamaması amacıyla alternatif güzergâhları da duyurdu.

Mevlana Bulvarı’nı Kepekli yönünden kullanacak sürücüler: Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi

Mevlana Bulvarı’na Akköprü yönünden girecek sürücüler: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi

Anadolu Bulvarı’nı kullanacak sürücüler: Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi

Atatürk Bulvarı’nı kullanacak sürücüler: Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi

Ankara Bulvarı’nı kullanacak sürücüler: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi

Sürücülerin seyahatlerini trafik kısıtlamalarını dikkate alarak planlamaları, mümkün olduğunca alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve trafik işaretleri ile yönlendirme tabelalarına uymaları istendi.