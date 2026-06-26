18 yaşındayken "Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük rolle sinemaya adım atan Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın yönettiği “Kara Gözlüm” filminde ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. Yeşilçam'ın en çok yakışan çiftlerinden olan Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın “Kara Gözlüm” ile başlayan birlikte başrol oynama gelenekleri birçok yapımda devam etti. İkili, son olarak “Gönderilmemiş Mektuplar” filminde birlikte rol aldı.







