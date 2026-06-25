Üniversiteler ne zaman kapanacak 2026? Ders ve final sınavı bitiş tarihleri

Üniversiteler ne zaman kapanacak 2026?





Üniversiteler ne zaman kapanacak 2026 sorusu, haziran ayının son günlerine girilirken lisans ve ön lisans öğrencileri tarafından araştırılıyor. Üniversitelerde derslerin, final ve bütünleme sınavlarının bitiş tarihleri her kurumun kendi akademik takvimine göre belirleniyor.





İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerin dönem sonu tarihleri birbirinden farklılık gösterebiliyor.