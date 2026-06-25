Üniversiteler ne zaman kapanacak 2026? Ders ve final sınavı bitiş tarihleri

Üniversiteler ne zaman kapanacak 2026? Bahar döneminin sonuna yaklaşılmasıyla üniversitelerde derslerin, final ve bütünleme sınavlarının biteceği tarihler öğrencilerin gündemine geldi. İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve diğer üniversitelerde yaz tatilinin başlangıcı akademik takvimlere göre değişirken, öğrencilerin son sınav tarihleri ve 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. İşte üniversitelerin kapanış tarihleri, final sınavlarının sona ereceği dönem ve 2026 üniversitelerde yaz tatili takvimiyle ilgili bilinmesi gerekenler.
Üniversiteler ne zaman kapanacak 2026 sorusu, bahar dönemi final sınavlarının başlamasıyla öğrencilerin gündemine geldi. Üniversitelerde yaz tatili, derslerin ve sınavların tamamlanmasının ardından akademik takvimlere göre başlayacak.
Üniversiteler ne zaman kapanacak 2026?
Üniversiteler ne zaman kapanacak 2026 sorusu, haziran ayının son günlerine girilirken lisans ve ön lisans öğrencileri tarafından araştırılıyor. Üniversitelerde derslerin, final ve bütünleme sınavlarının bitiş tarihleri her kurumun kendi akademik takvimine göre belirleniyor.
İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerin dönem sonu tarihleri birbirinden farklılık gösterebiliyor.
Üniversitelerde dersler ve sınavlar ne zaman bitecek?
Birçok üniversitede bahar dönemi dersleri haziran ayında sona ererken final sınavlarının ayın son haftasına kadar devam etmesi bekleniyor. Öğrenciler, sınavlarını tamamladıktan sonra yaz tatiline başlayacak.
Üniversitelerde yaz tatilinin başlangıcını belirleyen başlıca tarihler şöyle:
- Bahar dönemi derslerinin sona erdiği tarih
- Final sınavlarının tamamlandığı tarih
- Varsa bütünleme sınavlarının bitiş tarihi
- Üniversitenin ilan ettiği akademik takvim
Bu nedenle Türkiye genelindeki bütün üniversiteler için geçerli tek bir kapanış tarihi bulunmuyor.
Yaz tatili tarihi akademik takvimden öğrenilecek
Üniversite öğrencilerinin ders, final ve bütünleme sınavı tarihlerini öğrenmek için eğitim gördükleri kurumun güncel akademik takvimini kontrol etmesi gerekiyor.
Fakülte ve bölümlere bağlı sınav programlarında değişiklik yapılabileceğinden, üniversitelerin resmî internet siteleri ile öğrenci bilgi sistemlerinde yayımlanan duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.
Üniversitelerde 2025-2026 akademik yılının bahar dönemi, ilgili üniversitenin ders ve sınav takviminin tamamlanmasıyla sona erecek. Yaz tatili de öğrencinin son sınavının ardından başlayacak.