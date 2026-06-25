Adalet Bakanlığı sınavlarında 3 soru iptal edildi: Sonuçlar güncellendi

2025 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları, yargı kararıyla 3 sorunun iptal edilmesinin ardından yeniden değerlendirildi. Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı sınavlarına katılan adaylar, güncellenen sonuçlarını 25 Haziran 2026 saat 16.30’dan itibaren ÖSYM sonuç ekranından sorgulayabilecek.
2025 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları, üç sorunun yargı kararları gereğince iptal edilmesinin ardından yeniden değerlendirildi. Adaylar güncellenen sonuçlarına 25 Haziran 2026 saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek.
Üç soru yargı kararları gereğince iptal edildi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı sınavlarına ilişkin yeniden değerlendirme sonuçlarını duyurdu.
2025 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları, temel soru kitapçıklarında yer alan üç sorunun yargı kararları gereğince iptal edilmesinin ardından yeniden hesaplandı.
- Ortak Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 27 numaralı soru
- Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 34 numaralı soru
- İdari Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 2 numaralı soru
Sonuçlara ÖSYM sistemi üzerinden erişilebilecek
Adaylar, yeniden değerlendirme sonucunda oluşan sınav sonuçlarına 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16.30’dan itibaren erişebilecek.
Sonuçların görüntülenebilmesi için adayların ÖSYM sonuç sistemine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapması gerekiyor.