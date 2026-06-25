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TMO hububat ödemeleri hesaplara yattı mı? Bakan Yumaklı açıkladı

TMO hububat ödemeleri hesaplara yattı mı? Bakan Yumaklı açıkladı

23:2525/06/2026, Perşembe
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TMO hububat ödemeleri hesaplara yattı mı? Bakan Yumaklı açıkladı
TMO hububat ödemeleri hesaplara yattı mı? Bakan Yumaklı açıkladı

TMO hububat alım ödemeleri hesaplara yattı mı? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 Haziran’da başlayan hububat alımları kapsamında ilk ürün bedellerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. TMO’nun 211 noktada sürdürdüğü alımların 600 noktaya çıkarılacağını belirten Yumaklı, teslim edilen ürünlerin bedellerinin 21’inci günden itibaren ödenmeye devam edeceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO hububat alım ödemelerinin başladığını açıkladı. Ülke genelinde 211 noktada sürdürülen alımların, hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte 600 noktaya çıkarılması planlanıyor.

TMO hububat alım ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 3 Haziran’da başlattığı hububat alım süreci kapsamında ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktardığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, hububat alımlarının ülke genelindeki 211 noktada devam ettiğini belirtti.

Hububat alım noktalarının sayısı 600’e çıkacak

Hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte TMO’nun alım yaptığı nokta sayısının 600’e ulaşacağını ifade eden Yumaklı, kuruma getirilen ürünlerin tamamının satın alınacağını kaydetti.

TMO’nun hububat alım sürecine ilişkin açıklanan başlıca bilgiler şöyle:

  • Hububat alımları 3 Haziran’da başladı.
  • İlk ürün bedelleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.
  • Alımlar ülke genelindeki 211 noktada sürdürülüyor.
  • Alım noktalarının sayısı hasadın yoğunlaşmasıyla 600’e çıkarılacak.
  • TMO’ya getirilen ürünlerin tamamı satın alınacak.
  • Ürün bedelleri 21’inci günden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılmaya devam edecek.

“Çiftçimizin emeğini korumaya devam edeceğiz”

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TMO’nun ürün bedellerini üreticilerin hesaplarına aktarmayı sürdüreceğini belirterek, “Çiftçimizin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

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