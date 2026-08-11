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Üniversiteler bir ay erken mi kapanacak? 2027 Avrupa Oyunları okulların akademik takvimini değiştirdi

Üniversiteler bir ay erken mi kapanacak? 2027 Avrupa Oyunları okulların akademik takvimini değiştirdi

10:58, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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Üniversiteler bir ay erken mi kapanacak? 2027 Avrupa Oyunları okulların akademik takvimini değiştirdi

2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da düzenlenecek olması nedeniyle kentteki üniversitelerin 2026-2027 akademik takvimlerinde değişikliğe gidildi. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talebi doğrultusunda yapılan düzenlemeyle bahar döneminin yaklaşık bir ay erken tamamlanması planlanırken, dönemlik ders süresinin 14 haftadan 12 haftaya indirilmesi öngörüldü. Yeni takvim kapsamında bazı üniversitelerde güz döneminin başlangıç tarihi de erkene çekildi.

Üniversiteler için 2026 - 2027 eğitim öğretim hayatı başlamadan önce dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın en başarılı sporcularını bir araya getirecek 2027 Avrupa Oyunları, 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Üniversiteler için 2026 - 2027 eğitim öğretim hayatı başlamadan önce dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın en başarılı sporcularını bir araya getirecek 2027 Avrupa Oyunları, 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Üniversiteler bir ay erken mi kapanacak? 

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talebiyle gerçekleşen düzenlemeyle birlikte üniversitelerde akademik yıl normal takvimden yaklaşık bir ay önce tamamlanacak. Söz konusu karar, eğitim kalitesinin ve laboratuvar uygulamalarının eksiksiz sürdürülmesi şartıyla yalnızca bu akademik yıla özel olarak uygulanacak. Uygulamayla birlikte 14 hafta olan dönemlik ders süresi 12 haftaya düşecek. Müfredatın tamamlanabilmesi için bazı okullarda güz dönemi başlangıcı erkene çekildi.

Üniversiteler bir ay erken mi kapanacak?&nbsp;Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talebiyle gerçekleşen düzenlemeyle birlikte üniversitelerde akademik yıl normal takvimden yaklaşık bir ay önce tamamlanacak. Söz konusu karar, eğitim kalitesinin ve laboratuvar uygulamalarının eksiksiz sürdürülmesi şartıyla yalnızca bu akademik yıla özel olarak uygulanacak. Uygulamayla birlikte 14 hafta olan dönemlik ders süresi 12 haftaya düşecek. Müfredatın tamamlanabilmesi için bazı okullarda güz dönemi başlangıcı erkene çekildi.

Üniversitelerde bahar dönemi ne zaman bitecek?

İstanbul’daki bazı üniversiteler yeni akademik takvimlerini duyurmaya başladı. Düzenlemeyle ilgili olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada kararın 2027 Avrupa Oyunları nedeniyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Üniversitelerde bahar dönemi ne zaman bitecek?İstanbul’daki bazı üniversiteler yeni akademik takvimlerini duyurmaya başladı. Düzenlemeyle ilgili olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada kararın 2027 Avrupa Oyunları nedeniyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi için ders kayıtları ve yarıyıl başlangıcı bir hafta öne çekilmiş; akademik takvimimizde yer alan diğer tarihlerde de düzenleme yapılmıştır." denildi.

Üniversite yönetiminin yayınladığı akademik takvimde bahar yarıyılında son ders tarihi 25 Nisan olarak belirlendi.

Açıklamada, "2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi için ders kayıtları ve yarıyıl başlangıcı bir hafta öne çekilmiş; akademik takvimimizde yer alan diğer tarihlerde de düzenleme yapılmıştır." denildi.Üniversite yönetiminin yayınladığı akademik takvimde bahar yarıyılında son ders tarihi 25 Nisan olarak belirlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ise geçen yıl 15 Haziran olarak belirlenen bahar yarıyılı final sınavlarının başlangıç tarihi 2027 yılında 3 Mayıs'ta başlayacak.

Bir başka değişim ise Türk Alman Üniversitesi'nde oldu. Üniversite yönetimi bahar yarıyılında derslerin bitiş tarihini 30 Nisan olarak açıkladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ise geçen yıl 15 Haziran olarak belirlenen bahar yarıyılı final sınavlarının başlangıç tarihi 2027 yılında 3 Mayıs'ta başlayacak.Bir başka değişim ise Türk Alman Üniversitesi'nde oldu. Üniversite yönetimi bahar yarıyılında derslerin bitiş tarihini 30 Nisan olarak açıkladı.
Başlıklar :Üniversitelerüniversite açılış tarihi2027 Avrupa Oyunlarıİstanbul üniversiteleriYıldız Teknik ÜniversitesiTürk Alman Üniversitesi
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