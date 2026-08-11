SGK prim borcu, MTV, trafik cezası ve KDV yapılandırmada sona yaklaşılıyor! 72 aya kadar kamu borçlarına taksit fırsatı
SGK'nın yayımladığı 2026/15 sayılı genelge ile prim borçlarının taksitlendirilmesinde önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre azami vade 36 aydan 72 aya çıkarılırken, yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü. Teminatsız tecil üst limiti ise 10 milyon liraya yükseltildi. Düzenleme; 4A işveren primleri, 4B Bağ-Kur prim borçları, idari para cezaları ile 2026 yılı Haziran ayı (dahil) ve öncesine ait borçları kapsıyor. Ayrıca 31 Ağustos'a kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezaları da uygulamadan yararlanabilecek. İşte borç yapılandırma detayları.
Kamuya borcu bulunan vatandaş ve işletmeler için sunulan yapılandırma imkanında başvuru süresi 31 Ağustos'ta sona eriyor. Vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını kapsayan düzenleme, borçlulara uzun vadeli ödeme ve faiz indirimi gibi avantajlar sağlıyor. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin başvurularını son güne bırakmaması gerekiyor. Düzenleme kapsamında gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları yapılandırılabiliyor. SGK tarafında ise sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağ-Kur borçları ile kesinleşmiş bazı idari para cezaları kapsamda bulunuyor.
Borç yapılandırmada 72 ay taksit, faiz indiriminden kimler yararlanacak?
Borçların ödeme süresi, borçlunun mali durumuna ve ilgili kriterlere göre değişiyor. Uygun koşulları sağlayan borçlular için 36 aya kadar, belirli şartları taşıyanlar için 48 aya kadar, en zor durumda bulunan borçlular için ise 72 aya kadar taksit imkanı bulunuyor. KDV borçlarında ise azami taksit sayısı 12 olarak uygulanıyor. Yapılandırmadan yararlanan borçlular için yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanırken, şartları sağlayanlara 10 puanlık faiz indirimi avantajı da sunuluyor. Ayrıca 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak.
Borç yapılandırma başvurusu nereden yapılacak?
Vergi borçları için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet veya ilgili vergi daireleri üzerinden yapılabiliyor. Birden fazla vergi dairesine borcu bulunanların her bir vergi dairesi için ayrı başvuru yapması gerekiyor. SGK prim borçlarında ise başvurular ilgili sosyal güvenlik merkezlerine gerçekleştiriliyor. Vergi borçlarında ilk taksit ödemesi 30 Eylül'e, SGK prim borçlarında ise 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
Borç yapılandırmada hangi borçlar kapsama alındı?
2026 yılı Haziran ayı (dahil) ve öncesine ait sigorta primi ile işsizlik sigortası primi borçları, ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezaları yeni düzenleme kapsamında tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanabilecek.
Daha önce taksitlendiren faydalanabilecek mi?
Daha önce tecil ve taksitlendirme kapsamına alınan prim borçları da yeni düzenlemeden faydalanabilecek. İşverenler, mevcut borçlarını yıllık yüzde 29 tecil faizi üzerinden yeniden düzenleyebilecek. Ayrıca kanun yürürlüğe girmeden önce tecil başvurusunda bulunan işletmeler, talep etmeleri halinde likidite oranlarına göre 18 aya veya 36 aya kadar ek taksit süresi alabilecek. Devam eden tecil işlemlerinde de 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren indirimli yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.
Bağ-Kur'lular da düzenlemeden yararlanabilecek mi?
Yeni düzenleme, 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki prim borçlarını da içeriyor. Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalıları, belirlenen şartları sağlamaları halinde tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanabilecek.
Taksitlerden biri ödenmezse yapılandırma bozulur mu?
Tecil ve taksitlendirme kapsamında belirlenen ödeme planına uyulması gerekiyor. Örneğin, borcunu 5 Ağustos tarihinde 72 ay vadeyle taksitlendiren bir işveren, ilk 71 taksiti düzenli ödeyip son taksiti ödemezse, 5 Temmuz 2032 tarihine kadar bu ödemeyi tamamlaması gerekiyor. Son taksitin bu süre içinde yatırılmaması halinde ise 6 Temmuz 2032 itibarıyla tecil ve taksitlendirme işlemi geçerliliğini kaybedecek.
SGK prim borcu taksitlendirilirse emekli olunur mu?
Prim borcunun taksitlendirilmesi emeklilik işlemlerinin başlaması için tek başına yeterli olmuyor. Sigortalılara emekli aylığı bağlanabilmesi için SGK'ya olan prim borçlarının tamamen kapatılması ve gerekli yaşın doldurulması gerekiyor. Bu nedenle emeklilik başvurusu yapacak kişilerin taksitlendirdikleri borcu ister taksitlerle ister toplu ödeme yaparak tamamen ödemeleri gerekiyor.
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