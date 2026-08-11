LGS nakil sonuçları MEB.gov.tr sorgulama ekranı: 2. nakil sonuçları açıklandı mı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen 1. nakil sonuçlarının Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmasıyla birlikte, bir liseye yerleşemeyen ya da tercih ettiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için gözler ikinci nakil sürecine çevrildi. 1. nakil sonuçlarına göre kontenjanı dolmayan liseler ve oluşan taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden erişime açılırken, ikinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Peki 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS nakil sonuçları MEB.gov.tr sorgulama ekranı.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı.
LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2. nakil tercih yerleştirme sonuçlarını 14 Ağustos'ta ilan edecek.
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYENLER İÇİN TERCİH TARİHLERİ
17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
İKİNCİ NAKİL BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı ikinci nakil boş kontenjanlar ile okul puanlarını e Okul VSB sistemi üzerinden açıklamakta. İşte okul nakil boş kontenjan ve taban puan bilgisi.
SINAVLA öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız
SINAVSIZ öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız
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