Zorunlu trafik sigortasında Ağustos 2026 prim oranları Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından netleştirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul'da 4. basamaktaki binek bir araç için standart poliçe tutarı 19 bin 71 TL olarak belirlenirken, sürücülerin basamak durumuna göre ödeyeceği nihai tutarlar da netlik kazanmış oldu.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 19 bin 71 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak.