Trafik sigortası Ağustos tarifesi belli oldu: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi güncel tarifeyi açıkladı
Ağustos 2026 döneminde zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından açıklanan yeni tarifeye göre, binek araç sahipleri için temel referans kabul edilen dördüncü basamaktaki bir otomobilin İstanbul’da trafiğe çıkabilmesi için ödenmesi gereken standart poliçe bedeli 19 bin 71 TL olarak belirlendi. Risk durumuna göre primler ciddi şekilde değişiyor. İstanbul’da en riskli sürücünün primi 57 bin 213 lira, en düşük riskli sürücünün primi ise 9 bin 535 lira oldu.
Zorunlu trafik sigortasında Ağustos 2026 prim oranları Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından netleştirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul'da 4. basamaktaki binek bir araç için standart poliçe tutarı 19 bin 71 TL olarak belirlenirken, sürücülerin basamak durumuna göre ödeyeceği nihai tutarlar da netlik kazanmış oldu.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 19 bin 71 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak.
Sıfırıncı basamaktaki aracın zorunlu trafik sigortası ne kadar?
Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.
İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 408 bin 348 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 68 bin 58 lira oldu.
Trafik sigortası primleri zamlandı mı, ne kadar oldu?
Trafik sigortası primlerine yaklaşık yüzde 4 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 57 bin 213 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 535 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.
Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 55 bin 594 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 266 lira oldu.
İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53 bin 974 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 996 lira oldu.
İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 166 bin 214 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 27 bin 702 lira oldu.
Ankara'da bu tutar en yüksek 161 bin 510 lira, en düşük 26 bin 918 lira, İzmir'de en yüksek 156 bin 806 lira, en düşük de 26 bin 134 lira olarak belirlendi.
2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor.
Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor.
Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2 bin 39 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor.
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