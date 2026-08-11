Emekli ve memur maaş zammı Ocak 2027’de ne kadar olacak? En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı kaç TL olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 1.78 arttı. Enflasyonda son 6 yılın en düşük temmuz artışı gerçekleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılacak zam için ilk oran da netleşmiş oldu. Memur ve emekli sandığı mensupları için ise enflasyon farkı henüz oluşmadı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi'nin tahminleri Ocak 2027 zammı için üç farklı senaryo sundu. İşte Ocak 2027 emekli ve memur maaş zammı tablosu.