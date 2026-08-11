iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra nasıl olacak? iPhone 18 fiyatı ve özellikleri

Apple’ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini eylül ayında tanıtmaya hazırlanırken, Caviar, iPhone 18 Pro ailesi için Emperor, King, Black Prince ve Pharaoh olarak adlandırılan tasarımlar sunan Royal Colors koleksiyonunu piyasaya sürdü. Lansman öncesinde ortaya çıkan yeni bir sızıntı, iPhone 18 Pro Max’in kamera özellikleri ve fiziksel tasarımına ilişkin önemli detayları gün yüzüne çıkardı. Buna göre cihazın gövde kalınlığı 9,0 mm olacak. Bu ölçü, 8,75 mm kalınlığındaki iPhone 17 Pro Max ile karşılaştırıldığında yalnızca 0,25 mm’lik oldukça küçük bir artışa işaret ediyor. İşte iPhone 18 Pro Max'in kamera özellikleri.