Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT Sonuçları İçin Gözler ÖSYM’de
Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklanacağı tarih, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen sınav takvimi doğrultusunda, değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar erişime açılacak. Adaylar, sınavdan aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.
Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen binlerce adayın katıldığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin değerlendirme takvimine göre açıklanacak sonuçlarla birlikte öğretmen adaylarının akademiye giriş puanları netleşecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte atama ve akademi eğitim süreçlerine ilişkin detayların da duyurulması bekleniyor.
AGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM'nin güncel takvimine göre 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Adaylar AGS ve ÖABT sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
AGS-ÖABT SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarına ait Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına 26 Temmuz 2026 saat 20.40'tan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca erişebilecek. Soru kitapçıklarına erişim süreci, 5 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.
AGS VE ÖABT CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen AGS ve ÖABT sınavlarının soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı. Adaylar, sorular ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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