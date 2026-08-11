Benzine zam geldi: Pompaya yansıyan fiyatlar güncellendi
Döviz kurundaki dalgalanmalar ve küresel brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle benzin grubunda fiyat artışına gidildi. Toplamda 2,08 TL olarak hesaplanan artışın, eşel mobil sistemi doğrultusunda 1,57 TL’lik kısmı doğrudan pompa fiyatlarına yansıtıldı. Gece yarısı itibarıyla geçerli olan zammın ardından araç sahipleri güncel akaryakıt tabelalarını yakından takip ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları.
Sürücüleri üzen haber akaryakıt cephesinden geldi; benzinin litresine 1,57 TL zam yapıldı. Küresel petrol piyasasındaki yükselişin etkisiyle gerçekleşen artış sonrasında zamlı tarifeler gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. Yeni güncellemeyle birlikte binek araç depolarını doldurmanın maliyeti yeniden yükseldi.
Akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa yakasında ne kadar?
Yapılan zamla birlikte güncel akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa yakasında; benzin 69,92, mokorin 80,07 lire ve LPG de 33,79 liraya yükseldi.
Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları ne kadar?
Ankara'da benzinin litre fiyatı 70 lira 89 kuruş olurken, izmir'de 71 lira 17 kuruşa çıktı. Ankara'da motorinin litre fiyata 81 lira 19 kuruş, İzmir'de de 81 lira 46 kuruş oldu.
LPG ise Ankara'da 33 lira 89 kuruş İzmir'de de 33 lira 79 kuruş olarak belirlendi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.