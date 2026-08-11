Bugün kimin maçı var? Juventus kazandı, Fenerbahçe sahaya çıkıyor: 11 Ağustos maç programı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kulüplerin dostluk maçları ve Avrupa kupası mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. 11 Ağustos 2026 tarihinde oynanan hazırlık karşılaşmasında Juventus, Palermo’yu 2-0’lık skorla geçmeyi başardı. Bir diğer dev kulüp Real Madrid ise hazırlık dönemindeki durumunu görmek adına La Coruna ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Avrupa arenasında da heyecan dorukta; temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’nda Sturm Graz ile kritik bir müsabakaya çıkacak. Devler Ligi’ndeki bir diğer mücadelede ise Sabah Bakü ile Aarhus takımları kozlarını paylaşacak.