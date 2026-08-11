Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı: Tebligat ve ilişik kesme işlemi ne zaman yapılacak?
Binlerce öğretmenin merakla beklediği iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarında süreç tamamlandı. Bakanlık tarafından tamamlanan değerlendirmelerin ardından atama sonuçları erişime açıldı. Yer değiştirme hakkı kazanan öğretmenler, yeni atama kararnamelerini ve görev yeri detaylarını e-Devlet ve MEBBİS ekranı üzerinden sorgulayabilecek. İşte MEB iller arası öğretmen atama tayin sonuçları mebbis.meb.gov.tr sorgulama ekranı.
Öğretmenlerin iller arası mazeret tayin sonuçları erişim açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan öğretmenlerin heyecanla beklediği iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları resmen açıklandı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve diğer mazeret durumlarına dayanarak tayin talebinde bulunan binlerce öğretmenin atama sonuçları MEBBİS ve e-Devlet sistemleri üzerinden erişime sunuldu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde göreve başlama ve ilişik kesme süreçleri de başlatılmış oldu.
Mazeretli Sebeplerle İller Arası Görevlendirme Başvurusu Yapan Öğretmenlerin Atamaları Tamamlandı. 2026 yaz tatili döneminde aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretli sebeplerle iller arası görevlendirme yapan öğretmenlerin atamaları, tercihleri doğrultusunda ve hizmet puanı üstünlüğü sırasına göre gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı!
Ataması gerçekleşen öğretmenlerimiz, tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapabilecek.
Ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerimiz için 12 Ağustos 2026 saat 16.00'ya kadar yeniden tercih hakkı verilmiştir.
Bu kapsamda olan öğretmenlerimiz için tercih başvuru sistemi yeniden açılarak sonuçlar da aynı gün ilan edilecektir.
Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun."
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