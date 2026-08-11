Sebahattin Şirin nereli? UltrAslan’ın lideri Muzaffer Şirin kimdir?
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın lideri Sebahattin Şirin, yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına getirilen Şirin’in, savcılıktaki ifade verme işlemlerine başlanacağı öğrenildi. Sebahattin Şirin, 2008 yılında vefat eden ultrAslan’ın kurucu genel koordinatörü Alpaslan Dikmen’in ardından grubun liderlik ve tribün koordinasyon sorumluluğunu üstlenen isimlerden biri olarak öne çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Galatasaray'ın taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin hakkında 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Muzaffer Şirin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Sebahattin Şirin nereli?
Aslen Trabzonlu olan Sebahattin Şirin, Galatasaray’ın farklı taraftar oluşumlarını tek bir çatı altında birleştirme amacıyla 2001 yılında kurulan ultrAslan yapılanmasının kurucu kadrosu içerisinde yer almıştır.
2008 yılında vefat eden ultrAslan’ın kurucu genel koordinatörü Alpaslan Dikmen’in ardından grubun liderlik ve tribün koordinasyon sorumluluğunu üstlenen isimlerden biri olarak öne çıkmıştır. Doğum tarihi ve tam yaşına dair resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, Şirin'in 50'li yaşlarının ortasında olduğu tahmin edilmektedir.
Sebahattin Şirin'in evinde ele geçirilenler neler?
Polis ekipleri Şirin'in evinde yaklaşık 8,5 saat arama yaptı. Yapılan aramalarda 841 bin 895 avro, 51 bin 953 dolar, 18 bin 865 İngiliz sterlini, 795 bin 825 Türk lirası, Yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 lira değerinde altın ve mücevherat, yaklaşık 500 bin lira değerinde 1 adet Hint seti, yaklaşık 350 bin lira değerinde pırlanta kolye olmak üzere toplam değeri yaklaşık 65 milyon TL olarak değerlendirilen para, döviz ve ziynet eşyası bulundu. Aramada ayrıca 1 silah, 1 şarjör, 141 adet mermi, 3 adet cep telefonu, 3 adet SIM kart ile 4 adet balistik yelek ele geçirildi.
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