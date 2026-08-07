EMNİYETLE SÜREKLİ KOORDİNASYON

Okul güvenliğinde görev yapacak personelin koordinasyonu ve takibi valilikler tarafından yürütülecek. Güvenlik görevlileri, okulların bulunduğu bölgelerden sorumlu mahalle karakollarıyla sürekli irtibat halinde olacak. Okul çevresinde yaşanabilecek şüpheli durumlar, yabancı kişilerin takibi ve güvenliği tehdit eden gelişmeler doğrudan ilgili kolluk birimlerine aktarılacak. Böylece okul yönetimi, güvenlik görevlileri ve emniyet birimleri arasında kesintisiz bir iletişim ağı oluşturularak olası risklere hızlı müdahale edilmesi sağlanacak.

OKUL GİRİŞİNDE KONTROLLER ARTACAK

Yeni güvenlik uygulaması kapsamında okul girişlerindeki kontroller de artırılacak. Görevliler, gerekli görülen durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması yapabilecek. Böylece kesici, delici veya ateşli silah gibi tehlike oluşturabilecek maddelerin okullara sokulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.