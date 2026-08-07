30 bin personel alımı yapılacak! 81 il için düğmeye basıldı İŞKUR üzerinde kayıt alınacak
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı bir uygulama hayata geçiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla Türkiye genelindeki 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisi okullarda görevlendirilecek. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek personel alımı kapsamında başvuruda bulunacak adaylar, güvenlik soruşturması ve mülakat sürecinin ardından göreve başlayacak. Yeni uygulamayla birlikte okul giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi, öğrencilerin daha güvenli bir eğitim ortamında bulunması hedefleniyor. Peki okul güvenliği personeli başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler olacak? İşte 30 bin güvenlik görevlisi alımına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde milyonlarca öğrenci, veli ve eğitim çalışanını ilgilendiren önemli bir adım atıldı. Üç bakanlığın koordinasyonunda yürütülecek yeni program kapsamında Türkiye genelindeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilecek. İŞKUR aracılığıyla yapılacak başvuruların ardından adaylar güvenlik soruşturması ve mülakat aşamalarından geçirilecek. Göreve başlayacak personel, okul girişlerinde güvenlik önlemlerini artıracak, şüpheli durumları ilgili kolluk birimlerine bildirecek ve gerekli görülen durumlarda el dedektörüyle kontrol gerçekleştirebilecek. Peki 30 bin okul güvenliği personeli alımı ne zaman yapılacak? Başvurular nasıl gerçekleştirilecek? İşte detaylar...
Yeni eğitim-öğretim yılında okul güvenliğini artırmak amacıyla 81 ilde görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik personeli alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülecek programda başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.
İL KONTENJANLARI İHTİYACA GÖRE BELİRLENECEK
Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre başvurular İŞKUR üzerinden alınacak, adayların güvenlik soruşturması İçişleri Bakanlığı, işe alım mülakatları ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Kontenjanların illere ve okullara dağıtımının valilikler aracılığıyla yapılması planlanırken, İŞKUR tarafından yayımlanacak ilanların ardından şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecek.
ADAYLAR GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇECEK
Personel seçiminde güvenlik kriterleri ön planda tutulacak. Öğrencilerle doğrudan temas halinde olacak adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Soruşturmayı geçen adaylar, Millî Eğitim Bakanlığının yapacağı mülakatın ardından göreve başlayacak.
OKUL GİRİŞLERİNDE GÖREV ALACAKLAR
Görevlendirilecek güvenlik personeli, daha önce açıklanan ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli’nin fiziki güvenlik ve erken uyarı ayağını güçlendirecek. Okul giriş ve çıkışlarında görev yapacak personel; öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek, şüpheli kişi ve durumları erken aşamada tespit ederek okul yönetimi ile kolluk kuvvetlerine bildirecek. Özellikle giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluğun düzenlenmesi, okul çevresindeki yabancı kişilerin takibi, kavga, akran zorbalığı, kesici alet ve benzeri güvenlik risklerine karşı caydırıcılık sağlanması hedefleniyor. Böylece öğretmenlerin üzerindeki güvenlik yükünün azaltılarak eğitim faaliyetlerine daha fazla odaklanmalarına katkı sunulması amaçlanıyor.
EMNİYETLE SÜREKLİ KOORDİNASYON
Okul güvenliğinde görev yapacak personelin koordinasyonu ve takibi valilikler tarafından yürütülecek. Güvenlik görevlileri, okulların bulunduğu bölgelerden sorumlu mahalle karakollarıyla sürekli irtibat halinde olacak. Okul çevresinde yaşanabilecek şüpheli durumlar, yabancı kişilerin takibi ve güvenliği tehdit eden gelişmeler doğrudan ilgili kolluk birimlerine aktarılacak. Böylece okul yönetimi, güvenlik görevlileri ve emniyet birimleri arasında kesintisiz bir iletişim ağı oluşturularak olası risklere hızlı müdahale edilmesi sağlanacak.
OKUL GİRİŞİNDE KONTROLLER ARTACAK
Yeni güvenlik uygulaması kapsamında okul girişlerindeki kontroller de artırılacak. Görevliler, gerekli görülen durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması yapabilecek. Böylece kesici, delici veya ateşli silah gibi tehlike oluşturabilecek maddelerin okullara sokulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
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