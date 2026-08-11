Bugün kimin maçı var? Juventus kazandı, Fenerbahçe sahaya çıkıyor: 11 Ağustos maç programı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kulüplerin dostluk maçları ve Avrupa kupası mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. 11 Ağustos 2026 tarihinde oynanan hazırlık karşılaşmasında Juventus, Palermo’yu 2-0’lık skorla geçmeyi başardı. Bir diğer dev kulüp Real Madrid ise hazırlık dönemindeki durumunu görmek adına La Coruna ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Avrupa arenasında da heyecan dorukta; temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’nda Sturm Graz ile kritik bir müsabakaya çıkacak. Devler Ligi’ndeki bir diğer mücadelede ise Sabah Bakü ile Aarhus takımları kozlarını paylaşacak.
Hazırlık maçları ve Şampiyonlar Ligi’nde kritik gün. Yeni sezona hazırlanan dev takımların dostluk maçları sürerken, 11 Ağustos’ta Juventus, Palermo’yu 2-0 mağlup etti. Real Madrid’in La Coruna ile oynayacağı hazırlık maçı merakla beklenirken, gözler Avrupa’ya çevrildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’nda Sturm Graz ile zorlu bir sınava çıkarken, Şampiyonlar Ligi’ndeki bir diğer eşleşmede Sabah Bakü ile Aarhus karşı karşıya gelecek.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
13:00 Juventus 2-0 Palermo hazırlık maçı Yayın Yok
19:00 Sabah Bakü - Aarhus UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme İçtimai TV
21:30 Sturm Graz - Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TV100
12 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlar
19:15 Newcastle Utd. - Everton hazırlık maçı TRT Spor
21:30 Leeds United - Manchester Utd hazırlık maçı TRT Spor
22:00 La Coruna - Real Madrid hazırlık maçı Yayın Yok
22:00 PSG - Aston Villa UEFA Süper Kupa Final TRT 1
Yarın kimin maçı var, maç saat kaçta ve hangi kanalda?
19:15 Newcastle Utd. - Everton hazırlık maçı TRT Spor
21:30 Leeds United - Manchester Utd hazırlık maçı TRT Spor
22:00 La Coruna - Real Madrid hazırlık maçı Yayın Yok
22:00 PSG - Aston Villa UEFA Süper Kupa Final TRT 1
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