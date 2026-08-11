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Kademeli emeklilik gelecek mi? Milletvekili harekete geçti! Milyonlar Meclis’i bekliyor: 2000 sonrası kademeli emeklilik tablosu

Kademeli emeklilik gelecek mi? Milletvekili harekete geçti! Milyonlar Meclis’i bekliyor: 2000 sonrası kademeli emeklilik tablosu

13:44, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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Kademeli emeklilik gelecek mi? Milletvekili harekete geçti! Milyonlar Meclis’i bekliyor: 2000 sonrası kademeli emeklilik tablosu

Kademeli emeklilik düzenlemesi, milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Emeklilikte yaş ve prim şartlarında yeni bir model beklentisi sürerken, bir milletvekilinin konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıması dikkatleri yeniden kademeli emeklilik çalışmalarına çevirdi. Düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmayacağı merak edilirken, kapsamda yer almayı bekleyen milyonlarca çalışan Meclis’ten gelecek yeni açıklamalara odaklandı.

EYT düzenlemesi sonrası kapsam dışında kalan ve prim-yaş takvimine takılan milyonlarca çalışanın beklediği "kademeli emeklilik" talebi yeniden gündemin üst sıralarına tırmandı. Konuyla ilgili milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nezdinde somut adımlar atması ve konuyu Meclis gündemine taşıması beklentileri artırdı. Yaş şartı ve sigorta başlangıç tarihlerine göre yeni bir düzenleme yapılmasını talep eden çalışanlar, Meclis'ten çıkacak kararlara kilitlenmiş durumda.

EYT düzenlemesi sonrası kapsam dışında kalan ve prim-yaş takvimine takılan milyonlarca çalışanın beklediği "kademeli emeklilik" talebi yeniden gündemin üst sıralarına tırmandı. Konuyla ilgili milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nezdinde somut adımlar atması ve konuyu Meclis gündemine taşıması beklentileri artırdı. Yaş şartı ve sigorta başlangıç tarihlerine göre yeni bir düzenleme yapılmasını talep eden çalışanlar, Meclis'ten çıkacak kararlara kilitlenmiş durumda.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kademeli emekliliğe ilişkin yürürlüğe giren resmi bir yasa bulunmuyor. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çeşitli kanun teklifleri sunulsa da bunların yasalaşabilmesi için komisyon ve Genel Kurul süreçlerini tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle şu an için kademeli emeklilik uygulamasının başlayacağına ilişkin kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?Kademeli emekliliğe ilişkin yürürlüğe giren resmi bir yasa bulunmuyor. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çeşitli kanun teklifleri sunulsa da bunların yasalaşabilmesi için komisyon ve Genel Kurul süreçlerini tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle şu an için kademeli emeklilik uygulamasının başlayacağına ilişkin kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?

Kademeli emeklilik beklentisi özellikle;

8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar,

EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar,

Prim gününü tamamlayıp yaş şartını bekleyen sigortalılar,

Emeklilik şartlarında yeni düzenleme bekleyen milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Olası bir düzenleme yapılması halinde kapsamın nasıl belirleneceği ise çıkarılacak yasal düzenlemeye göre netleşecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?Kademeli emeklilik beklentisi özellikle;8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar,EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar,Prim gününü tamamlayıp yaş şartını bekleyen sigortalılar,Emeklilik şartlarında yeni düzenleme bekleyen milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Olası bir düzenleme yapılması halinde kapsamın nasıl belirleneceği ise çıkarılacak yasal düzenlemeye göre netleşecek.


KADEMELİ EMEKLİLİK TEKLİFİ MECLİS’E GELDİ Mİ?

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, memur ve esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesi ve 8 Eylül 1999 - 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlara kademeli emeklilik imkanı tanınmasını öngören kanun teklifini TBMM’ye sundu. Akay, "Sunduğumuz kanun teklifi, eşitlik ilkesi doğrultusunda hazırlanmış ve tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracak niteliktedir" dedi.


KADEMELİ EMEKLİLİK TEKLİFİ MECLİS’E GELDİ Mİ?CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, memur ve esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesi ve 8 Eylül 1999 - 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlara kademeli emeklilik imkanı tanınmasını öngören kanun teklifini TBMM’ye sundu. Akay, "Sunduğumuz kanun teklifi, eşitlik ilkesi doğrultusunda hazırlanmış ve tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracak niteliktedir" dedi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş vatandaşların kademeli geçişle emekli olabilmesinin sağlanması ile prim gün ödeme sayısı 9000 olan esnaf ile memurların prim gün ödeme sayısının 7200’e düşürülmesi öngörüldü.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş vatandaşların kademeli geçişle emekli olabilmesinin sağlanması ile prim gün ödeme sayısı 9000 olan esnaf ile memurların prim gün ödeme sayısının 7200’e düşürülmesi öngörüldü.

Akay, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, aylığa hak kazanma koşullarına yaş koşulu da getirilmiştir. 08/09/1999 tarihinden bir gün önce işe başlayan çalışanlar ile bir gün sonra işe başlayan çalışanlar arasında 17-20 yıl fazla çalışma süresi olması büyük bir eşitsizlik doğurmuştur. Ayrıca, 1 Mayıs 2008’den sonra işe başlayan memurlar ile esnafların prim gün sayısının 9000 olması da büyük bir adetsizlik yaratmıştır" dedi.

Akay, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, aylığa hak kazanma koşullarına yaş koşulu da getirilmiştir. 08/09/1999 tarihinden bir gün önce işe başlayan çalışanlar ile bir gün sonra işe başlayan çalışanlar arasında 17-20 yıl fazla çalışma süresi olması büyük bir eşitsizlik doğurmuştur. Ayrıca, 1 Mayıs 2008’den sonra işe başlayan memurlar ile esnafların prim gün sayısının 9000 olması da büyük bir adetsizlik yaratmıştır" dedi.

Kanun teklifi hakkında bilgi veren Akay, "TBMM Başkanlığı’na sunduğumuz kanun teklifiyle, memur ve esnafların 9000 gün olan prim gün ödeme sayısının 7200’e düşülmesi ve 08.09.1999 ile 16.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş vatandaşlarımızın kademeli geçişle emekli olabilmeleri için bu düzenleme önerilmiştir. Sunduğumuz kanun teklifi, eşitlik ilkesi doğrultusunda hazırlanmış ve tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracak niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Kanun teklifi hakkında bilgi veren Akay, "TBMM Başkanlığı’na sunduğumuz kanun teklifiyle, memur ve esnafların 9000 gün olan prim gün ödeme sayısının 7200’e düşülmesi ve 08.09.1999 ile 16.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş vatandaşlarımızın kademeli geçişle emekli olabilmeleri için bu düzenleme önerilmiştir. Sunduğumuz kanun teklifi, eşitlik ilkesi doğrultusunda hazırlanmış ve tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracak niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Teklifin genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

5510 sayılı Kanunun emekliliğe ilişkin düzenlemelerinin yürürlüğe girdiği 17/4/2008 tarihine kadar olan sürede sigortalı olmuş olan işçilere bir kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmakta ve bunlara ilişkin yaş ve prim ödeme gün süreleri düzenlenmektedir.

Diğer yandan, farklı statülerdeki sigortalılar açısından emekliliğe hak kazanma açısından prim ödeme gün şartındaki farklılıkta da bir ayrımcılık olması nedeniyle kanunla eşitlenmiş ve 5510 sayılı Kanun ile Emekli Sandığı Kanununda tüm sigortalılar açısından fiili olarak prim ödeme gün sayısı 7200 gün olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede de geçiş açısından fiili pirim ödeme gün sayısı ve hizmet yılı açısından düzenlemeler yapılmıştır. Teklifimizle, kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmaları ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır."

Teklifin genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:5510 sayılı Kanunun emekliliğe ilişkin düzenlemelerinin yürürlüğe girdiği 17/4/2008 tarihine kadar olan sürede sigortalı olmuş olan işçilere bir kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmakta ve bunlara ilişkin yaş ve prim ödeme gün süreleri düzenlenmektedir.Diğer yandan, farklı statülerdeki sigortalılar açısından emekliliğe hak kazanma açısından prim ödeme gün şartındaki farklılıkta da bir ayrımcılık olması nedeniyle kanunla eşitlenmiş ve 5510 sayılı Kanun ile Emekli Sandığı Kanununda tüm sigortalılar açısından fiili olarak prim ödeme gün sayısı 7200 gün olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede de geçiş açısından fiili pirim ödeme gün sayısı ve hizmet yılı açısından düzenlemeler yapılmıştır. Teklifimizle, kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmaları ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır."

Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.

09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı

Kadın: 43 yaş / 6.400 prim

Erkek: 45 yaş / 6.400 prim

2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 44 yaş / 6.475 prim

Erkek: 46 yaş / 6.475 prim

2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 45 yaş / 6.550 prim

Erkek: 47 yaş / 6.550 prim

2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 46 yaş / 6.625 prim

Erkek: 48 yaş / 6.625 prim

Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosuEmeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcıKadın: 43 yaş / 6.400 primErkek: 45 yaş / 6.400 prim2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 44 yaş / 6.475 primErkek: 46 yaş / 6.475 prim2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 45 yaş / 6.550 primErkek: 47 yaş / 6.550 prim2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 46 yaş / 6.625 primErkek: 48 yaş / 6.625 prim

2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 47 yaş / 6.700 prim

Erkek: 49 yaş / 6.700 prim

2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 48 yaş / 6.775 prim

Erkek: 50 yaş / 6.775 prim

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 49 yaş / 6.850 prim

Erkek: 51 yaş / 6.850 prim

2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 50 yaş / 6.925 prim

Erkek: 52 yaş / 6.925 prim

2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 51 yaş / 7.000 prim

Erkek: 53 yaş / 7.000 prim

2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 47 yaş / 6.700 primErkek: 49 yaş / 6.700 prim2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 48 yaş / 6.775 primErkek: 50 yaş / 6.775 prim2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 49 yaş / 6.850 primErkek: 51 yaş / 6.850 prim2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 50 yaş / 6.925 primErkek: 52 yaş / 6.925 prim2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 51 yaş / 7.000 primErkek: 53 yaş / 7.000 prim
Başlıklar :Kademeli emeklilikKademeli emeklilik son durumkademeli emeklilik tablosu2000 Sonrası emeklilik
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