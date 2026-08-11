Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir işte 12 ay çalışan bir kişinin primi, SGK kayıtlarında 360 gün yerine 450 gün olarak işleniyor. Elde edilen bu ek sürelerin emeklilik yaş haddinden de düşürülebildiği, toplamda emeklilik yaşını 5 yıla kadar, çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekebildiği belirtiliyor.

Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan için prim gün sayısı ve yaş kriteri belirleyici olmaya devam ederken, bazı mesleklerin insan sağlığı üzerindeki yıpratıcı etkisi bu süreci daha da zorlaştırıyor. Devlet, bu dengeyi sağlamak amacıyla “Yıpranma Payı” sistemini hayata geçirmişti.