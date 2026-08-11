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SGK erken emeklilik hakkı tanınan meslek gruplarını duyurdu: İlave prim ve yaş indirimi müjdesi

SGK erken emeklilik hakkı tanınan meslek gruplarını duyurdu: İlave prim ve yaş indirimi müjdesi

14:12, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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SGK erken emeklilik hakkı tanınan meslek gruplarını duyurdu: İlave prim ve yaş indirimi müjdesi

SGK, ağır ve riskli işlerde çalışanlara erken emeklilik avantajı sağlayan meslek gruplarını açıkladı. “Yıpranma payı” olarak bilinen uygulama kapsamında, belirli mesleklerde çalışanların prim günlerine ilave süre eklenirken emeklilik yaşından da indirim yapılabiliyor. Böylece şartları sağlayan çalışanlar, diğer sigortalılara göre daha erken emekli olma hakkı elde edebiliyor.

Yıpranma payı kapsamında bulunan çalışanlar, gerekli şartları sağlamaları halinde diğer çalışanlardan farklı olarak ilave prim günü ve yaş indirimi imkanından yararlanabiliyor. Ancak avantajın kapsamı meslek, görev ve mevzuatta belirtilen koşullara göre değişiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ağır ve riskli işlerde çalışanlara erken emeklilik imkânı sağlayan Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ), kamuoyunda bilinen adıyla “Yıpranma Payı” uygulamasının kapsamını 2026 yılı itibarıyla genişletti.

Yıpranma payı kapsamında bulunan çalışanlar, gerekli şartları sağlamaları halinde diğer çalışanlardan farklı olarak ilave prim günü ve yaş indirimi imkanından yararlanabiliyor. Ancak avantajın kapsamı meslek, görev ve mevzuatta belirtilen koşullara göre değişiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ağır ve riskli işlerde çalışanlara erken emeklilik imkânı sağlayan Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ), kamuoyunda bilinen adıyla “Yıpranma Payı” uygulamasının kapsamını 2026 yılı itibarıyla genişletti.

Erken emeklilik hayali kuran milyon çalışan için SGK’dan kritik bir açıklama geldi. Zorlu çalışma koşullarına sahip meslek grupları için yıpranma payı detaylarını duyuran kurum; kapsama alınan çalışanlara hem ilave prim günü ekleneceğini hem de emeklilik yaş sınırının aşağı çekileceğini belirtti. Açıklanan listeyle birlikte avantajlı meslek kolları ve yaş indirimi oranları belli oldu.

Erken emeklilik hayali kuran milyon çalışan için SGK’dan kritik bir açıklama geldi. Zorlu çalışma koşullarına sahip meslek grupları için yıpranma payı detaylarını duyuran kurum; kapsama alınan çalışanlara hem ilave prim günü ekleneceğini hem de emeklilik yaş sınırının aşağı çekileceğini belirtti. Açıklanan listeyle birlikte avantajlı meslek kolları ve yaş indirimi oranları belli oldu.

YIPRANMA YAPİ İLE PRİM SÜRESİ NE KADAR ARTIYOR?

Ağır ve riskli işlerde görev yapan çalışanlar, Fiili Hizmet Süresi Zammı sayesinde daha erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu sistemde, çalışılan süreye ek prim günleri tanımlanıyor ve biriken süreler emeklilik yaşından düşülüyor. Yıpranma payı kapsamındaki mesleklerde, normalde yılda 360 gün olan prim süresi, risk grubuna göre yılda 60, 90 ya da 180 gün artırılıyor.

YIPRANMA YAPİ İLE PRİM SÜRESİ NE KADAR ARTIYOR?Ağır ve riskli işlerde görev yapan çalışanlar, Fiili Hizmet Süresi Zammı sayesinde daha erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu sistemde, çalışılan süreye ek prim günleri tanımlanıyor ve biriken süreler emeklilik yaşından düşülüyor. Yıpranma payı kapsamındaki mesleklerde, normalde yılda 360 gün olan prim süresi, risk grubuna göre yılda 60, 90 ya da 180 gün artırılıyor.

Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir işte 12 ay çalışan bir kişinin primi, SGK kayıtlarında 360 gün yerine 450 gün olarak işleniyor. Elde edilen bu ek sürelerin emeklilik yaş haddinden de düşürülebildiği, toplamda emeklilik yaşını 5 yıla kadar, çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekebildiği belirtiliyor.

Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan için prim gün sayısı ve yaş kriteri belirleyici olmaya devam ederken, bazı mesleklerin insan sağlığı üzerindeki yıpratıcı etkisi bu süreci daha da zorlaştırıyor. Devlet, bu dengeyi sağlamak amacıyla “Yıpranma Payı” sistemini hayata geçirmişti.

Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir işte 12 ay çalışan bir kişinin primi, SGK kayıtlarında 360 gün yerine 450 gün olarak işleniyor. Elde edilen bu ek sürelerin emeklilik yaş haddinden de düşürülebildiği, toplamda emeklilik yaşını 5 yıla kadar, çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekebildiği belirtiliyor.Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan için prim gün sayısı ve yaş kriteri belirleyici olmaya devam ederken, bazı mesleklerin insan sağlığı üzerindeki yıpratıcı etkisi bu süreci daha da zorlaştırıyor. Devlet, bu dengeyi sağlamak amacıyla “Yıpranma Payı” sistemini hayata geçirmişti.

YIPRANMA PAYI İLE BİR SENEYE ÇALIŞANIN PRİMİ NE KADAR YÜKSELİYOR?

Yeni düzenlemelerle birlikte, teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni riskli iş kolları ve pandeminin ardından önemi daha net görülen sağlık sektörü çalışanları da sistem içinde daha güçlü şekilde yer alacak. Yıpranma payı kapsamındaki bir meslekte çalışanlar, 12 ay çalışsalar bile SGK tarafından 15 ay çalışmış kabul edilecek. Bu fark, çalışma hayatının sonunda emeklilik süresini ciddi ölçüde kısaltabiliyor.

YIPRANMA PAYI İLE BİR SENEYE ÇALIŞANIN PRİMİ NE KADAR YÜKSELİYOR?Yeni düzenlemelerle birlikte, teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni riskli iş kolları ve pandeminin ardından önemi daha net görülen sağlık sektörü çalışanları da sistem içinde daha güçlü şekilde yer alacak. Yıpranma payı kapsamındaki bir meslekte çalışanlar, 12 ay çalışsalar bile SGK tarafından 15 ay çalışmış kabul edilecek. Bu fark, çalışma hayatının sonunda emeklilik süresini ciddi ölçüde kısaltabiliyor.

Emeklilik yaşında indirim olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin, e-Devlet’te yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” ekranını incelemesi gerekiyor. Hizmet dökümünde prim günlerinin yanında “FHSZ” ibaresi ya da 2A, 3A gibi özel kodlar bulunuyorsa, yıpranma payı hakkı sisteme tanımlanmış kabul ediliyor.

Ancak yapılan iş yıpranma payı kapsamında olmasına rağmen primlerin normal şekilde yatırıldığı görülüyorsa, geriye dönük hak talebi mümkün olmuyor. Bu durumda Hizmet Tespit Davası açılarak hak kaybının telafi edilmesi gerekiyor.

Emeklilik yaşında indirim olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin, e-Devlet’te yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” ekranını incelemesi gerekiyor. Hizmet dökümünde prim günlerinin yanında “FHSZ” ibaresi ya da 2A, 3A gibi özel kodlar bulunuyorsa, yıpranma payı hakkı sisteme tanımlanmış kabul ediliyor.Ancak yapılan iş yıpranma payı kapsamında olmasına rağmen primlerin normal şekilde yatırıldığı görülüyorsa, geriye dönük hak talebi mümkün olmuyor. Bu durumda Hizmet Tespit Davası açılarak hak kaybının telafi edilmesi gerekiyor.

YIPRANMA PAYI KAPSAMINDAKİ MESLEKLER

SAĞLIK ÇALIŞANLARI: Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni ve ambulans şoförleri.

GAZETECİLER: Basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.

MADEN VE YER ALTI İŞÇİLERİ: En yüksek yıpranma payına sahip meslek grubu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ: Asker, polis, MİT mensupları ve cezaevi infaz koruma memurları.

AĞIR SANAYİ: Demir-çelik fabrikaları ile zehirli maddelerle çalışılan üretim alanları.

İTFAİYECİLER: Yangın söndürme ve kurtarma ekipleri.

YENİ EKLENENLER: Çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanları.

SGK’NIN ARADIĞI KRİTİK ŞARTLAR

FİİLİ ÇALIŞMA: Çalışanın riskli işi fiilen yapması gerekiyor. İdari görevlerde bulunanlar bu haktan yararlanamıyor.

MİNİMUM SÜRE: Emeklilik yaşından indirim yapılabilmesi için riskli işlerde belirli bir süre çalışma şartı aranıyor. Kısa süreli çalışmalar yalnızca prim gününü artırıyor.

KOD BİLDİRİMİ: İşverenin SGK’ye doğru meslek kodu ile bildirim yapması büyük önem taşıyor. Yanlış kodla yapılan bildirimler yıpranma payı hakkının kaybedilmesine yol açabiliyor.

YIPRANMA PAYI KAPSAMINDAKİ MESLEKLERSAĞLIK ÇALIŞANLARI: Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni ve ambulans şoförleri.GAZETECİLER: Basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.MADEN VE YER ALTI İŞÇİLERİ: En yüksek yıpranma payına sahip meslek grubu.GÜVENLİK GÜÇLERİ: Asker, polis, MİT mensupları ve cezaevi infaz koruma memurları.AĞIR SANAYİ: Demir-çelik fabrikaları ile zehirli maddelerle çalışılan üretim alanları.İTFAİYECİLER: Yangın söndürme ve kurtarma ekipleri.YENİ EKLENENLER: Çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanları.SGK’NIN ARADIĞI KRİTİK ŞARTLARFİİLİ ÇALIŞMA: Çalışanın riskli işi fiilen yapması gerekiyor. İdari görevlerde bulunanlar bu haktan yararlanamıyor.MİNİMUM SÜRE: Emeklilik yaşından indirim yapılabilmesi için riskli işlerde belirli bir süre çalışma şartı aranıyor. Kısa süreli çalışmalar yalnızca prim gününü artırıyor.KOD BİLDİRİMİ: İşverenin SGK’ye doğru meslek kodu ile bildirim yapması büyük önem taşıyor. Yanlış kodla yapılan bildirimler yıpranma payı hakkının kaybedilmesine yol açabiliyor.

YIPRANMA PAYI NEDİR?

Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların her yıl için ilave prim günü kazanması anlamına geliyor. Normal şartlarda yılda 360 gün prim ödeyen bir çalışan, yıpranma payı kapsamında yer alıyorsa yaptığı işin risk düzeyine göre yılda 60, 90 ya da 180 gün ek prim elde ediyor. Bu ilave günler emeklilik yaşından düşülüyor ve birikime bağlı olarak emeklilik yaşı 55’e kadar gerileyebiliyor. Mevzuat, bu kapsamda en fazla 5 yıl, bazı çok ağır mesleklerde ise 8 yıl erken emekliliğe izin veriyor.

YIPRANMA PAYI NEDİR?Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların her yıl için ilave prim günü kazanması anlamına geliyor. Normal şartlarda yılda 360 gün prim ödeyen bir çalışan, yıpranma payı kapsamında yer alıyorsa yaptığı işin risk düzeyine göre yılda 60, 90 ya da 180 gün ek prim elde ediyor. Bu ilave günler emeklilik yaşından düşülüyor ve birikime bağlı olarak emeklilik yaşı 55’e kadar gerileyebiliyor. Mevzuat, bu kapsamda en fazla 5 yıl, bazı çok ağır mesleklerde ise 8 yıl erken emekliliğe izin veriyor.
Başlıklar :Erken Emekli Olunan MesleklerSGKErken EmeklilikYıpranma Payı
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