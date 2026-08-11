Trafik sigortası Ağustos tarifesi belli oldu: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi güncel tarifeyi açıkladı

Ağustos 2026 döneminde zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından açıklanan yeni tarifeye göre, binek araç sahipleri için temel referans kabul edilen dördüncü basamaktaki bir otomobilin İstanbul’da trafiğe çıkabilmesi için ödenmesi gereken standart poliçe bedeli 19 bin 71 TL olarak belirlendi. Risk durumuna göre primler ciddi şekilde değişiyor. İstanbul’da en riskli sürücünün primi 57 bin 213 lira, en düşük riskli sürücünün primi ise 9 bin 535 lira oldu.