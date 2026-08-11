Çitlekçi halka arzda talep toplamada son güne dikkat! CITAS halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kuruyemiş ve perakende sektörünün önemli isimlerinden Çitlekçi, borsa yatırımcılarının radarına girdi. Halka arz hamlesiyle birlikte borsaya adım atmaya hazırlanan dev marka, sermaye yapısını güçlendirmeyi ve yeni yatırımlara kaynak aktarmayı hedefliyor. Çitlekçi halka arzda talep toplama son gün 12 Ağustos olarak açıklandı. Çitlekçi halka arzında toplam 36.500.000 lot payın satışı planlanıyor. Bu payların 30.000.000 lotu sermaye artırımı, 6.500.000 lotu ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
Kuruyemiş sektörünün önde gelen markalarından Çitlekçi, Borsa İstanbul yolculuğunda kritik aşamaya geldi. Şirketin payları, 10-12 Ağustos tarihleri arasında 73,70 TL sabit fiyatla yatırımcıların talebine sunuluyor. Borsa İstanbul’da CITAS borsa koduyla işlem görecek olan şirketin halka arz süreci, bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Çitlekçi Gıda'nın katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. 12 Ağustos’ta sona erecek olan talep toplama sürecinin ardından dağıtımı yapılan lot miktarları ve borsada işlem görme tarihi netlik kazanacak.
ÇİTLEKÇİ GIDA HALKA ARZ SON TALEP TOPLAMA TARİHİ
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. SPK onayı aldı. 10-11-12 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak Çitlekçi halka arz fiyatı 73,70 TL olarak açıklandı. Şirketin halka arzında toplam 36.500.000 lot payın satışı planlanıyor.
ÇİTLEKÇİ GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 150 Bin katılım ~ 97 Lot (7148 TL).
- 250 Bin katılım ~ 58 Lot (4274 TL).
- 350 Bin katılım ~ 43 Lot (3169 TL).
- 500 Bin katılım ~ 29 Lot (2137 TL).
- 700 Bin katılım ~ 21 Lot (1547 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (958 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 9 Lot (663 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 7 Lot (515 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çitlekçi’nin halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Halka arz sonuçları 13 ya da 14 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor.
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