MSB PERSONEL ALIMI 2026: Sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Son tarih ve başvuru şartları
Milli Savunma Bakanlığı, MSB personel alımı 2026 kapsamında sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini için başvuru süresini uzattı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev almak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026 olarak belirlenirken; sözleşmeli er ve uzman erbaş başvuru şartları, yaş ve eğitim kriterleri ile başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu.
MSB personel alımı 2026 kapsamında sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş başvurularında süre uzatıldı. Daha önce 9 Ağustos olarak açıklanan son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026'ya çekilirken işlemler MSB Personel Temin sistemi üzerinden yapılabilecek.
MSB personel alımı 2026 başvuruları 17 Ağustos'a kadar sürecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için yürütülen 2026 yılı sözleşmeli er ve uzman erbaş teminlerinde başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.
Bakanlığın duyurusuna göre daha önce 9 Ağustos'ta sona ermesi planlanan başvurular, 17 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, MSB Personel Temin sistemi üzerinden alınacak.
Başvuru süreci 24 Temmuz'da başlayan üç ayrı personel temin dönemini kapsıyor:
2026/2 Dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini
2026/3 Dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Uzman Erbaş Temini
2026/4 Dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Teknik Sınıf Uzman Erbaş Temini
Sözleşmeli er başvuru şartları neler?
2026/2 Dönem Sözleşmeli Er Temini kapsamında başvuru yapacak adaylar için açıklanan temel yaş ve eğitim şartları şöyle:
Yaş şartı: 20-25 yaş
Eğitim şartı: En az ilköğretim mezunu olmak
Adayların başvuru öncesinde ilgili temin dönemine ait şartları kontrol etmesi gerekiyor.
Uzman erbaş alımında hangi şartlar aranıyor?
2026/3 Dönem Uzman Erbaş Temini için başvuracak adayların belirlenen şartları taşıması gerekiyor.
Başlıca kriterler şöyle sıralandı:
27 yaşını bitirmemiş olmak
En az lise mezunu olmak
Askerlik görevini yapıyor veya terhis olmuş olmak ya da 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 42'nci maddesi kapsamında muvazzaflık hizmetinden muaf tutulmuş olmak
Teknik sınıf uzman erbaş başvuru şartları
2026/4 Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş Temini kapsamında da yaş, eğitim ve askerlik durumuna ilişkin kriterler bulunuyor.
Adaylarda aranan başlıca şartlar şöyle:
27 yaşını bitirmemiş olmak
En az lise mezunu olmak
Askerlik görevini yapıyor olmak veya terhis olmuş olmak ya da 25 Haziran 2019 tarihli 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 42'nci maddesinde belirtilenler kapsamında muvazzaflık hizmetinden muaf tutulmuş olmak
MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini için başvurular Milli Savunma Bakanlığının Personel Temin sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Başvuru süresinin uzatılmasıyla birlikte adaylar işlemlerini 17 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.
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