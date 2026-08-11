MSB PERSONEL ALIMI 2026: Sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Son tarih ve başvuru şartları

KYK Yurt başvuruları ne zaman, tarihler açıklandı mı? KYK Yurt ücreti aylık ne kadar?

YKS sonuçlarının ardından üniversiteye yerleşme heyecanı yaşayan adaylar için şimdi de barınma süreci gündemde. Özellikle eğitim hayatını farklı bir şehirde sürdürecek öğrenciler, üniversite kayıtlarından önce kalacakları yeri netleştirmek için KYK yurt başvurularını bekliyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde devlet yurdunda kalmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihinin yanı sıra aylık ödenecek ücretleri ve yurt tiplerine göre oluşacak fiyat farklarını da araştırıyor. Şu an için yeni dönemin başvuru takvimi ve ücretleri resmi olarak netleşmiş değil. Peki 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK yurtlarında aylık ücret ne kadar olacak? İşte üniversite öğrencilerinin merak ettiği tüm ayrıntılar...