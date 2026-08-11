2026 ÖZYES sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş: Özel Yetenek Sınavı ne zaman?
Türkiye’de spor, sanat, müzik ve güzel sanatlar gibi özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına girişte uygulanan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 2026 takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edildi. Adayların yoğun ilgi gösterdiği ÖZYES başvuru süreci 28 Temmuz tarihi itibarıyla resmen tamamlandı. 2026 ÖZYES sınavları, 15 Ağustos 2026 – 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. İşte özel yetenek sınavında dikkat edilmesi gereken detaylar.
Spor ve güzel sanatlar fakültelerinde okuma hayali kuran adaylar için 2026 ÖZYES maratonunda kritik bir viraj geride kaldı. ÖSYM’nin açıkladığı takvim doğrultusunda 28 Temmuz'da sona eren başvuruların ardından adaylar için sınav hazırlıkları hız kazandı. Özel yetenek sınavına katılacak adaylar, ÖSYM'den gelecek sınav tarihi ve yer bildirim açıklamalarına kilitlenmiş durumda.
ÖZEL YETENEK SINAVI ÖZYES 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 ÖZYES sınavları, 15 Ağustos 2026 – 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sınavlar, ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde ve üniversitelerin ilgili fakültelerinde gerçekleştirilecek.
2026-ÖZYES MERKEZLERİ
Kodu Sınav Merkezi
010 Adana
020 Adıyaman
030 Afyonkarahisar
040 Ağrı
062 Ankara-Çankaya
063 Ankara-Keçiören
069 Ankara-Gölbaşı
067 Ankara-Yenimahalle
070 Antalya
100 Balıkesir
140 Bolu
150 Burdur
160 Bursa
170 Çanakkale
190 Çorum
210 Diyarbakır
220 Edirne
230 Elazığ
250 Erzurum
270 Gaziantep
341 İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
342 İstanbul-2 (Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Çekmeköy)
343 İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
345 İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)
346 İstanbul-6 (Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar)
347 İstanbul-7 (Gaziosmanpaşa/Başakşehir/Sultangazi/Arnavutköy/Eyüp)
348 İstanbul-8 (Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli)
351 İzmir-2 (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)
352 İzmir-1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
700 Karaman
370 Kastamonu
380 Kayseri
410 Kocaeli
420 Konya
440 Malatya
450 Manisa
330 Mersin
480 Muğla
490 Muş
500 Nevşehir
510 Niğde
520 Ordu
540 Sakarya
550 Samsun
580 Sivas
630 Şanlıurfa
590 Tekirdağ
610 Trabzon
650 Van
660 Yozgat
ÖZYES SINAV NASIL YAPILACAK?
2026-ÖZYES’te Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacaktır. Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacaktır. Engelli adaylara da 2026-ÖZYES’te Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacaktır. Engelli adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacaktır.
Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı için yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır. Adayların kıyafetleri üzerinde bulunan reflektör, yansıtıcı vb. baskılar, Fiziki Yeterlilik Testi başlangıç ve bitiş anında otomatik olarak süreyi başlatan ve bitiren fotoselleri olumsuz etkileyebildiğinden, adayların reflektör, yansıtıcı vb. nitelik bulunduran kıyafet giymemeleri, üzerinde bu şekilde herhangi bir baskı bulundurmayan sade kıyafet tercih etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde bir kıyafet ile sınava gelen adayların kıyafetlerini yedek kıyafetleri ile değiştirmesi istenebilecektir. Adayların, FYT sınavından önce ayakkabılarının altına vaks, sprey vb. kaymayı engelleyen, zeminde kalıcı etki bırakan ve böylece bir sonraki adayın performansını da etkileyebilecek maddeleri sürmeleri yasaktır.
Sınav salonuna giren adaylar test haklarını tamamlamadan sınav salonundan ayrılamaz. Sınav salonundan çıkan adaylar itiraz dilekçesi için bile olsa tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
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