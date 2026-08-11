ÖZYES SINAV NASIL YAPILACAK?

2026-ÖZYES’te Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacaktır. Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacaktır. Engelli adaylara da 2026-ÖZYES’te Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacaktır. Engelli adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacaktır.

Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı için yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır. Adayların kıyafetleri üzerinde bulunan reflektör, yansıtıcı vb. baskılar, Fiziki Yeterlilik Testi başlangıç ve bitiş anında otomatik olarak süreyi başlatan ve bitiren fotoselleri olumsuz etkileyebildiğinden, adayların reflektör, yansıtıcı vb. nitelik bulunduran kıyafet giymemeleri, üzerinde bu şekilde herhangi bir baskı bulundurmayan sade kıyafet tercih etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde bir kıyafet ile sınava gelen adayların kıyafetlerini yedek kıyafetleri ile değiştirmesi istenebilecektir. Adayların, FYT sınavından önce ayakkabılarının altına vaks, sprey vb. kaymayı engelleyen, zeminde kalıcı etki bırakan ve böylece bir sonraki adayın performansını da etkileyebilecek maddeleri sürmeleri yasaktır.

Sınav salonuna giren adaylar test haklarını tamamlamadan sınav salonundan ayrılamaz. Sınav salonundan çıkan adaylar itiraz dilekçesi için bile olsa tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.