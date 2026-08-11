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2026 ÖZYES sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş: Özel Yetenek Sınavı ne zaman?

2026 ÖZYES sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş: Özel Yetenek Sınavı ne zaman?

18:29, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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2026 ÖZYES sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş: Özel Yetenek Sınavı ne zaman?

Türkiye’de spor, sanat, müzik ve güzel sanatlar gibi özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına girişte uygulanan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 2026 takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edildi. Adayların yoğun ilgi gösterdiği ÖZYES başvuru süreci 28 Temmuz tarihi itibarıyla resmen tamamlandı. 2026 ÖZYES sınavları, 15 Ağustos 2026 – 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. İşte özel yetenek sınavında dikkat edilmesi gereken detaylar.

Spor ve güzel sanatlar fakültelerinde okuma hayali kuran adaylar için 2026 ÖZYES maratonunda kritik bir viraj geride kaldı. ÖSYM’nin açıkladığı takvim doğrultusunda 28 Temmuz'da sona eren başvuruların ardından adaylar için sınav hazırlıkları hız kazandı. Özel yetenek sınavına katılacak adaylar, ÖSYM'den gelecek sınav tarihi ve yer bildirim açıklamalarına kilitlenmiş durumda.

Spor ve güzel sanatlar fakültelerinde okuma hayali kuran adaylar için 2026 ÖZYES maratonunda kritik bir viraj geride kaldı. ÖSYM’nin açıkladığı takvim doğrultusunda 28 Temmuz'da sona eren başvuruların ardından adaylar için sınav hazırlıkları hız kazandı. Özel yetenek sınavına katılacak adaylar, ÖSYM'den gelecek sınav tarihi ve yer bildirim açıklamalarına kilitlenmiş durumda.


ÖZEL YETENEK SINAVI ÖZYES 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 ÖZYES sınavları, 15 Ağustos 2026 – 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sınavlar, ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde ve üniversitelerin ilgili fakültelerinde gerçekleştirilecek.


ÖZEL YETENEK SINAVI ÖZYES 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?2026 ÖZYES sınavları, 15 Ağustos 2026 – 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sınavlar, ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde ve üniversitelerin ilgili fakültelerinde gerçekleştirilecek.

2026-ÖZYES MERKEZLERİ

Kodu Sınav Merkezi

010 Adana

020 Adıyaman

030 Afyonkarahisar

040 Ağrı

062 Ankara-Çankaya

063 Ankara-Keçiören

069 Ankara-Gölbaşı

067 Ankara-Yenimahalle

070 Antalya

100 Balıkesir

140 Bolu

150 Burdur

160 Bursa

170 Çanakkale

190 Çorum

210 Diyarbakır

220 Edirne

230 Elazığ

250 Erzurum

270 Gaziantep

341 İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

342 İstanbul-2 (Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Çekmeköy)

343 İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

345 İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)

346 İstanbul-6 (Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar)

347 İstanbul-7 (Gaziosmanpaşa/Başakşehir/Sultangazi/Arnavutköy/Eyüp)

2026-ÖZYES MERKEZLERİ Kodu Sınav Merkezi010 Adana020 Adıyaman030 Afyonkarahisar040 Ağrı062 Ankara-Çankaya063 Ankara-Keçiören069 Ankara-Gölbaşı067 Ankara-Yenimahalle070 Antalya100 Balıkesir140 Bolu150 Burdur160 Bursa170 Çanakkale190 Çorum210 Diyarbakır220 Edirne230 Elazığ250 Erzurum270 Gaziantep341 İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)342 İstanbul-2 (Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Çekmeköy)343 İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)345 İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)346 İstanbul-6 (Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar)347 İstanbul-7 (Gaziosmanpaşa/Başakşehir/Sultangazi/Arnavutköy/Eyüp)

348 İstanbul-8 (Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli)

351 İzmir-2 (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)

352 İzmir-1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

700 Karaman

370 Kastamonu

380 Kayseri

410 Kocaeli

420 Konya

440 Malatya

450 Manisa

330 Mersin

480 Muğla

490 Muş

500 Nevşehir

510 Niğde

520 Ordu

540 Sakarya

550 Samsun

580 Sivas

630 Şanlıurfa

590 Tekirdağ

610 Trabzon

650 Van

660 Yozgat

348 İstanbul-8 (Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli)351 İzmir-2 (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)352 İzmir-1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)700 Karaman370 Kastamonu380 Kayseri410 Kocaeli420 Konya440 Malatya450 Manisa330 Mersin480 Muğla490 Muş500 Nevşehir510 Niğde520 Ordu540 Sakarya550 Samsun580 Sivas630 Şanlıurfa590 Tekirdağ610 Trabzon650 Van660 Yozgat

ÖZYES SINAV NASIL YAPILACAK?

2026-ÖZYES’te Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacaktır. Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacaktır. Engelli adaylara da 2026-ÖZYES’te Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacaktır. Engelli adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacaktır.

Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı için yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır. Adayların kıyafetleri üzerinde bulunan reflektör, yansıtıcı vb. baskılar, Fiziki Yeterlilik Testi başlangıç ve bitiş anında otomatik olarak süreyi başlatan ve bitiren fotoselleri olumsuz etkileyebildiğinden, adayların reflektör, yansıtıcı vb. nitelik bulunduran kıyafet giymemeleri, üzerinde bu şekilde herhangi bir baskı bulundurmayan sade kıyafet tercih etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde bir kıyafet ile sınava gelen adayların kıyafetlerini yedek kıyafetleri ile değiştirmesi istenebilecektir. Adayların, FYT sınavından önce ayakkabılarının altına vaks, sprey vb. kaymayı engelleyen, zeminde kalıcı etki bırakan ve böylece bir sonraki adayın performansını da etkileyebilecek maddeleri sürmeleri yasaktır.

Sınav salonuna giren adaylar test haklarını tamamlamadan sınav salonundan ayrılamaz. Sınav salonundan çıkan adaylar itiraz dilekçesi için bile olsa tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

2026-ÖZYES: Kılavuz Bilgileri İçin Tıklayın

ÖZYES SINAV NASIL YAPILACAK?2026-ÖZYES’te Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacaktır. Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacaktır. Engelli adaylara da 2026-ÖZYES’te Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacaktır. Engelli adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacaktır.Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı için yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır. Adayların kıyafetleri üzerinde bulunan reflektör, yansıtıcı vb. baskılar, Fiziki Yeterlilik Testi başlangıç ve bitiş anında otomatik olarak süreyi başlatan ve bitiren fotoselleri olumsuz etkileyebildiğinden, adayların reflektör, yansıtıcı vb. nitelik bulunduran kıyafet giymemeleri, üzerinde bu şekilde herhangi bir baskı bulundurmayan sade kıyafet tercih etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde bir kıyafet ile sınava gelen adayların kıyafetlerini yedek kıyafetleri ile değiştirmesi istenebilecektir. Adayların, FYT sınavından önce ayakkabılarının altına vaks, sprey vb. kaymayı engelleyen, zeminde kalıcı etki bırakan ve böylece bir sonraki adayın performansını da etkileyebilecek maddeleri sürmeleri yasaktır.Sınav salonuna giren adaylar test haklarını tamamlamadan sınav salonundan ayrılamaz. Sınav salonundan çıkan adaylar itiraz dilekçesi için bile olsa tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.2026-ÖZYES: Kılavuz Bilgileri İçin Tıklayın
Başlıklar :2026 ÖZYESÖZYES sınavıÖSYMÖzel Yetenek Sınavı
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