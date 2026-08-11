Diri fay haritası deprem haritası mıdır? Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kritik deprem uyarısı: Fay haritası yetersiz kalabilir!
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem tehlikesi değerlendirmelerinde sıkça referans gösterilen fay haritalarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Diri fay haritalarının tek başına bir deprem haritası olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Bektaş, mevcut haritada fay hattının görünmemesinin o bölgede deprem riskinin bulunmadığı anlamına gelmeyeceğini vurguladı.
Diri fay haritaları üzerindeki algıya dikkat çeken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "Diri fay haritası deprem haritası değildir," diyerek ezber bozan bir açıklama yaptı. Harita üzerinde fay hattı çizilmemiş olmasının "deprem riski yok" şeklinde yorumlanmasının ciddi bir yanılgı olacağını belirten Bektaş, vatandaşları ve yetkilileri mevcut haritaların sınırları konusunda uyardı.
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada diri fay haritaları ile deprem riski arasındaki ilişkiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Kamuoyunda “diri fay haritası” ile “deprem haritası” kavramlarının sıklıkla birbirine karıştırıldığını belirten Bektaş, mevcut haritalardaki eksikliklerin risk değerlendirmelerinde yanıltıcı sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.
Deprem haritasında diri fay yoksa deprem olur mu?
Bektaş, diri fay haritasında herhangi bir fay hattının gösterilmemesinin söz konusu bölgenin tamamen güvenli olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.
Henüz tespit edilmemiş veya haritalandırılmamış gizli fayların yanı sıra denizaltında bulunan fayların da mevcut kayıtlarda eksik kalabileceğini belirten Bektaş, deprem tehlikesinin yalnızca haritada görünen faylar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Fayların hareket mekanizmalarına ilişkin de bilgi veren Bektaş, “creep” olarak adlandırılan yavaş kayma özelliği gösteren aktif fayların büyük depremler meydana getirmeden de hareket edebileceğini belirtti.
Bu tür fayların 4,5’ten küçük büyüklükte depremler üretebileceğini aktaran Bektaş, bir fayın “diri fay” olarak sınıflandırılması için mutlaka 5,5 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretmiş olması gerekmediğini kaydetti.
Bektaş, değerlendirmesine örnek olarak Karadeniz sahili boyunca uzanan ve kıyı yerleşimlerini etkileme potansiyeli bulunan Karadeniz Fayı’nı gösterdi.
Karadeniz Fayı’nın 1968 yılında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki yıkıcı Bartın depremiyle bölgeyi etkilediğini hatırlatan Bektaş, deprem riskine karşı bilimsel verilerin bütüncül şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
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