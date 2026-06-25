MSÜ TABAN PUANLARI 2026: Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu taban puanları kaç oldu? Kadın ve Erkek adaylar Harp okulları ve Astsubay MYO puan listesi

MSÜ 2026 taban puanları açıklandı. Millî Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için kadın ve erkek adaylara uygulanacak ikinci seçim aşaması çağrı puanları belli olurken, sayısal, eşit ağırlık, sözel ve Bando MYO puan türlerindeki en düşük değerler de netleşti. İşte okul ve aday kategorisine göre güncel MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanları...

1 /7 MSÜ 2026 taban puanları, harp okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının ikinci seçim aşamaları için açıklandı. Hava, Kara ve Deniz Harp Okulu ile Sahil Güvenlik ve Bando MYO’nun kadın ve erkek adaylara yönelik çağrı puanları belli oldu.

2 /7 MSÜ 2026 taban puanları açıklandı

Millî Savunma Üniversitesi bünyesindeki harp okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen MSÜ 2026 taban puanları açıklandı. Puanlar, adayların okul türü, puan alanı ve cinsiyet kategorisine göre ikinci seçim aşamalarına çağrılmasında esas alınacak.

Açıklanan liste; Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik adına öğrenci temin edilen okullar ile Astsubay ve Bando Meslek Yüksekokullarını kapsıyor.

Bu puanlar nihai yerleştirme sonucunu değil, adayların ikinci seçim aşamasına çağrılabilmesi için belirlenen puan sınırlarını gösteriyor.

3 /7 Harp okulları taban puanları

Harp okullarının 2026 yılı çağrı taban puanları şöyle:

Hava Harp Okulu – Sayısal Erkek: 343,58976 Kadın: 332,23765 Diğer harp okulları – Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik – Sayısal Erkek: 291,29010 Kadın: 334,05291 Kara Harp Okulu – Eşit ağırlık Erkek: 285,65800 Kadın: 343,53073 Kara Harp Okulu – Sözel Erkek: 315,61319 Kadın adaylara ilişkin bir puan listede yer almadı.

Açıklanan harp okulu puanları arasında erkek adaylar için en yüksek değer Hava Harp Okulunun sayısal puan türünde 343,58976 oldu. Kadın adaylarda en yüksek puan ise Kara Harp Okulunun eşit ağırlık alanında 343,53073 olarak kaydedildi.

4 /7 Astsubay Meslek Yüksekokulları taban puanları

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokullarının genel puan türündeki taban puanları şöyle açıklandı:

Erkek: 253,91753 Kadın: 319,12900

Adayların değerlendirmeleri, tercih ettikleri okul ve kendileri için açıklanan ilgili puan kategorisi üzerinden yapılacak.

5 /7 Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için adayların mezuniyet alanları ve tercih sıraları dikkate alınarak farklı puan kategorileri oluşturuldu.

Güzel sanatlar ve konservatuvar mezunları – Genel Erkek: 118,71933 Kadın: 148,70386 İlk tercihi Bando MYO olan adaylar – Genel Erkek: 120,30154 Kadın adaylara ilişkin bir puan açıklanmadı. Tercihleri arasında Bando MYO bulunan adaylar – Genel Erkek: 248,18728 Kadın adaylara ilişkin bir puan açıklanmadı.

6 /7 Adayların puan listesini incelerken okul türü, puan alanı, cinsiyet ve Bando MYO için belirlenen özel tercih kategorilerini birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Açıklanan rakamlar, ikinci seçim aşamasına çağrı sürecinde uygulanacak taban puanları ifade ediyor.