KARNE TEBRİK MESAJLARI 2026: Öğrencilere kısa, anlamlı, yeni ve motive edici karne sözleri

WhatsApp ve sosyal medya için karne mesajları





Karne tebrik mesajları, öğrenciyle kurulan yakınlığa göre kişiselleştirilebilir. Anne ve babalar daha sıcak ve duygusal ifadeleri tercih ederken öğretmenler, akrabalar ve aile dostları öğrencinin emeğini ve çalışma azmini öne çıkaran mesajlar paylaşabilir.





Instagram ve Facebook gönderilerinde daha genel ifadeler kullanılabilir. WhatsApp üzerinden gönderilecek mesajlara ise öğrencinin adı veya dönem boyunca gösterdiği özel bir başarı eklenerek daha kişisel bir anlatım oluşturulabilir.