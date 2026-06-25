Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kimdir?

Bu üniversitede doktorasını tamamladıktan sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti.

2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı. Ankara'da bir inşaat şirketi kurdu ve yönetti.