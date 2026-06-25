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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kimdir?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kimdir?

17:0125/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye katıldı. 1976 Sivas doğumlu Mesut Özarslan, Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans diploması aldı. Siyasi hayatında İyi Parti Kurucular Kurul Üyesi, İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı gibi farklı görevler üstlendi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP adayı olarak Keçiören Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti’ye katıldı. Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan şubat ayında CHP'den istifa etmişti. Özarslan, CHP'den istifa ettikten sonra Grup Başkanı Özgür Özel'in kendisini arayarak küfür ve tehdit ettiğini söylemiş, suç duyurusunda bulunmuştu.


Mesut Özarslan kimdir?

Keçiören Belediyesi'ndeki biyografisine göre 1976 Sivas doğumlu Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans diploması aldı.


Bu üniversitede doktorasını tamamladıktan sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti.

2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı. Ankara'da bir inşaat şirketi kurdu ve yönetti.

Siyasi hayatında İyi Parti Kurucular Kurul Üyesi, İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı gibi farklı görevler üstlendi. 2019'da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaya başladı. Burada başdanışmanlığa kadar yükseldi.

31 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde %48 oy alarak CHP adayı olarak Keçiören Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.

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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kimdir?