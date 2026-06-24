Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı olacak? 2026 MEB öğretmen seminer takvimi

Öğretmen seminerleri 2026 takvimi belli oldu. Seminerler ne zaman yapılacak, online mı yoksa yüz yüze mi olacak? sorusunun yanıtı MEB'den geldi. Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonundaki mesleki çalışma takvimi açıkladı. Öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde katılacağı seminerler ÖBA üzerinden çevrim içi düzenlenecek ve eğitimler 5 Temmuz saat 23.59’a kadar tamamlanabilecek.

1 /5 Öğretmen seminerleri 2026 takvimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yönetici ve öğretmenler, 29-30 Haziran tarihli mesleki çalışma seminerlerini ÖBA üzerinden çevrim içi tamamlayacak.

2 /5 Öğretmen seminerleri 2026 ne zaman yapılacak?

Öğretmen seminerleri 2026 programı, 29-30 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak uygulanacak. Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılının 26 Haziran Cuma günü sona ermesinin ardından yıl sonu mesleki çalışma süreci başlayacak.

Bakanlık, yönetici ve öğretmenlerin katılacağı iki günlük mesleki çalışma programını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişime açacak.

3 /5 Seminerler online mı, yüz yüze mi olacak?

MEB’in açıklamasına göre Haziran dönemi mesleki çalışma seminerleri yüz yüze değil, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Öğretmenler eğitim içeriklerine ÖBA platformu üzerinden ulaşabilecek.

Programın öne çıkan tarihleri şöyle:

Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 26 Haziran 2026 Cuma

Mesleki çalışma tarihleri: 29-30 Haziran 2026

Uygulama şekli: ÖBA üzerinden çevrim içi

Son tamamlama tarihi: 5 Temmuz 2026 Pazar

Son tamamlama saati: 23.59

4 /5 Seminer içerikleri hangi konuları kapsıyor?

“2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri”, aile ve dijitalleşme konularına odaklanan eğitim içeriklerinden oluşacak.

Program kapsamında şu iki başlık ele alınacak:

“Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile” “Dijital Çağ ve Aile”

Yönetici ve öğretmenler, ÖBA üzerinden erişecekleri seminer içeriklerini 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.