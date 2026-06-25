Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure günü, tarih boyunca önemli pek çok olayın yaşandığı, Allah’ın kullarına büyük rahmet ve lütuflarını sunduğu mübarek bir gündür. Efendimiz (s.a.v), Aşure günü oruç tutmayı çok severdi ve bu orucu tutmayı müminlere tavsiye etti: “Kim Allah rızası için Muharrem ayının ilk dokuz gününü oruç tutar ve onuncu günü de oruçlu geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.” Kur’an-ı Kerim okumak, dua ve tövbe etmek, nafile namaz kılmak, sadaka vermek, ihtiyaç sahiplerini gözetmek, akrabalık ve komşuluk bağlarını güçlendirmek de Aşure Günü’nde yapılabilecek ibadet ve hayırlı davranışlar arasında yer alıyor. İşte aşure günü 10 peygambere verilen 10 ikram ve ihsan.
İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" bugün yani 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.
Aşure günü yapılacak ibadetler
Muharrem ayında, Aşure günü orucunun yanı sıra:
• Gece namazı kılmak
• Kur’an-ı Kerim okumak ve anlamaya çalışmak
• Tövbe ve istiğfarla günahlardan arınmak
• Sadaka ve zekat vermek
• Dua etmek ve Allah’a yönelmek çok faziletlidir.
Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurur:
“En faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayındaki oruçtur. En faziletli dua ise Aşure günündeki duadır.” (İbn Mace) Aşure günü yapılan duaların makbuliyetine işaret eden başka bir hadis ise şöyledir:
“Aşure günü yapılan dua reddedilmez.” (İbn Mace). Bu müjdeyi unutmamalı, içten ve samimi dualarımızı bu mübarek günde bol bol etmeliyiz.
Peygamberimiz bir hadislerinde; “Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.” buyurarak, bizleri Aşure gününde ve bu ayda ailemizin rızkını zora sokmayacak şekilde- bol bol ikramda bulunmaya teşvik etmiştir.
Muharrem ayı nasıl değerlendirilmeli?
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevap vardır.” buyurarak bu ayda tutulan orucun önemine değinmiştir. Ramazan oruçlarından sonra tutulan oruçların en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçlardır. Muharrem ayının ilk 10 günü ya da 9, 10 ve 11. günleri oruç tutanlara kat kat sevap yazılır. Peygamberimiz, özellikle Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve "Aşure günü tutulan oruç, geçmiş senenin günahına kefaret olur" buyurmuştur. Yahudilere benzememek için de sadece Aşure gününde değil,Muharrem ayının 9. ya da 11. gününde de oruç tutmamızı önermiştir.
Aşure gününün önemi nedir?
Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor.
Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.
Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.
Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.
Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.
Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.