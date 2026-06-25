Aşure Günü mesajları ve sözleri, 2026 yılına özel resimli ve resimsiz seçenekleriyle sosyal medya paylaşımlarında yerini alıyor. Muharrem ayı Hicri takvime göre ilk aydır. Hicri yıl başı olan ve manevi değeri yüksek kabul edilen Muharrem ayının onuncu gününde idrak edilen Aşure Günü, İslam tarihinde önemli hadiselerin hatırlandığı özel günlerden biridir. Aşure Günü dolayısıyla sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun dileklerini iletmek isteyenler; WhatsApp, SMS, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşabilecekleri kısa, uzun, anlamlı, dualı, farklı ve resimli mesaj seçeneklerini araştırıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz birbirinden yeni, anlamlı ve etkileyici Aşure Günü mesajları ile sözleri.
Aşure günü mesajları ile günün anlam ve önemi paylaşılıyor. Muharrem ayı ve Aşure Günü, İslam kültüründe önemli bir yere sahiptir. Muharrem ayı, Hicri takvimin ilk ayıdır ve İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiği bir dönemdir. Aşure Günü ise Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir ve İslam kültüründe özel bir yere sahiptir. Muharrem ayının 10. gününe özel en güzel, kısa-uzun aşure günü mesajları paylaşılmakta. Bu mesajları, sevdiklerinize ve tanıdıklarınıza göndererek Aşure Günü'nün anlamını ve önemini paylaşabilirsiniz. Aşure Günü için anlamlı ve güzel mesajlar aşağıdaki gibidir:
Aşure Günü'nün bereketi, evinize bolluk, kalbinize huzur getirsin. Hayırlı ve mutlu aşureler dilerim.
Muharrem ayı ve Aşure Günü'nüz mübarek olsun. Dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun.
Aşure Günü'nün bereketiyle, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Herkesin Aşure Günü mübarek olsun.
Aşure, paylaşmanın ve bir arada olmanın simgesidir. Bu özel günde sevdiklerinizle bir arada, mutlu ve huzurlu olmanız dileğiyle.
Aşure Günü'nün getirdiği bereket ve huzur, tüm hayatınıza yayılsın. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim.
Aşure Günü'nün bereketi sofralarınıza, sevgisi kalbinize dolsun. Herkesin Aşure Günü mübarek olsun.
Muharrem ayı ve Aşure Günü'nüz mübarek olsun. Rabbim, dualarınızı kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin.
Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin'in şehadetinin acısını paylaşırken, aşurenin bereketini ve paylaşmanın güzelliğini yaşıyoruz. Aşure gününüz mübarek olsun.
Bu mübarek günde dualarımız kabul, aşurelerimiz bereketli olsun. Tüm İslam âleminin Aşure Günü mübarek olsun.
Âşûrâ gününün önemi nedir?
Resûlullah ﷺ şöyle buyurmuştur:
“Aşûrâ günü tutulan orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, Savm, 48.)
En faziletli gün 10 Muharrem (Aşûrâ) günüdür. Sünnete uygun olarak 9-10 Muharrem veya 10-11 Muharrem birlikte tutulabilir.
Resûlullah (sas), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, Savm, 68)
Muharrem Ayında Oruç Tutulması Tavsiye Edilen Günler
Muharrem 1448 / Haziran 2026
24 Haziran Çarşamba
9 Muharrem
Aşûrâ’dan Bir Gün Önce
25 Haziran Perşembe
10 Muharrem
Aşûrâ Günü
26 Haziran Cuma
11 Muharrem
Aşûrâ’dan Bir Gün Sonra