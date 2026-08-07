İslam alemi için haftanın en mübarek günü olan Cuma gününde sevdiklerinin gönlünü almak ve hayır dualarında yer almak isteyenler için en güzel Cuma mesajları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Günün manevi atmosferine uygun paylaşımlar yapmak isteyen vatandaşlar; WhatsApp, SMS ve sosyal medya platformları üzerinden kolayca gönderebilecekleri kısa, resimli ve anlamlı Cuma tebriği seçeneklerine büyük ilgi gösteriyor. Bu özel günde sevdiklerine huzur, şifa ve bereket dileklerini iletmek isteyenler için dualı Cuma mesajları öne çıkarken; Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye ışığında dualarını paylaşmak isteyenler ise ayetli ve hadisli Cuma mesajları ile sevdiklerine en içten temennilerini ulaştırıyor.