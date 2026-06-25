Akşam ezanı kaçta okunuyor? 25 Haziran Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il akşam namazı vakitleri ezan saatleri

İslam tarihinde pek çok mucizevi hadisenin vuku bulduğu, paylaşma ve bereketin simgesi olan mübarek Aşure Günü, bugün tüm İslam aleminde büyük bir manevi huşu içinde idrak ediliyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v) faziletine vurgu yaptığı ve tutulmasını tavsiye buyurduğu Aşure orucunu eda eden milyonlarca mümin, bu kutsal günün manevi kazancını ve huzurunu yaşarken bir yandan da ibadetlerini tamamlamak adına iftar vaktini bekliyor. Bugünü oruçlu geçirerek sevabına nail olmak isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerde oruçlarını açacakları akşam ezanı saatlerini yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte il il akşam namazı saatleri.