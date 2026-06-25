Akşam ezanı kaçta okunuyor? 25 Haziran Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il akşam namazı vakitleri ezan saatleri

İslam tarihinde önemli hadiselerin yaşandığı, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure aşının kaynatıldığı Muharrem ayının onuncu günü, Aşure Günü olarak bugün idrak ediliyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Aşure Günü oruç tutmuş ve müminlere de bu ibadeti tavsiye etmiştir. Bu mübarek günü oruçlu geçiren vatandaşlar, iftar için akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor. İstanbul namaz vakitlerine göre, akşam ezanı saat 20:48’de okunacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il akşam ezanı namaz vakitleri ezanı saatleri.
İslam tarihinde pek çok mucizevi hadisenin vuku bulduğu, paylaşma ve bereketin simgesi olan mübarek Aşure Günü, bugün tüm İslam aleminde büyük bir manevi huşu içinde idrak ediliyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v) faziletine vurgu yaptığı ve tutulmasını tavsiye buyurduğu Aşure orucunu eda eden milyonlarca mümin, bu kutsal günün manevi kazancını ve huzurunu yaşarken bir yandan da ibadetlerini tamamlamak adına iftar vaktini bekliyor. Bugünü oruçlu geçirerek sevabına nail olmak isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerde oruçlarını açacakları akşam ezanı saatlerini yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte il il akşam namazı saatleri.
İstanbul akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta?
25 Haziran Perşembe bugün İstanbul'da akşam ezanı saat 20:47’de okunacak.
Ankara akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta?
Bugün Ankara akşam ezanı saat 20:28'de okunacak.
İzmir'de akşam ezanı kaçta okunuyor?
25 Haziran Perşembe yani bugün İzmir'de akşam ezan saati 20:46.
Antalya akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta?
Antalya'da bugün akşam ezanı saat 20:27'de okunacak.
Bursa akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta?
25 Haziran Perşembe bugün Bursa'da akşam ezanı saat 20:44'te okunacak.
Konya akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta?
Konya'da bugün akşam ezanı saat 20:23'te olacak.
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