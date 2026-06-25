Aşure günü ne zaman, bugün mü? Aşure orucu ne zaman tutulacak?

İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü 25 Haziran yani bugün idrak edilecek. Muharrem ayında tutulan oruçlar büyük fazilete sahiptir. Peki aşure orucu ne zaman ve nasıl tutulacak?
İslam dünyasında kutsal kabul edilen dört aydan biri olan Muharrem ayı, aynı zamanda Hicri yılın ilk gününü temsil ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre; 16 Haziran 2026 Salı günü başlayan 2026 Muharrem ayı, 14 Temmuz'da ise sona erecek.
Aşure Günü ne zaman, bugün mü?
Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk gelmekte.
Aşure orucu ne zaman ve nasıl tutulacak?
Muharrem ayında tutulan oruçlar büyük fazilete sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), yalnızca Aşure Günü'nde (25 Haziran) oruç tutulmasını Yahudilere benzeme endişesiyle mekruh görmüş; bunun yerine Muharrem'in 9. ve 10. günlerinde (24-25 Haziran) ya da 10. ve 11. günlerinde (25-26 Haziran) oruç tutulmasını tavsiye etmiştir.
Aşure oruç tutmanın faziletleri neler?
“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir. (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]) Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahi feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.
Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163])
Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. (Serahsî, el-Mebsût, 3/92) Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 69 [2004]) Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bugün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğulları’nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Musa o gün (şükür olarak) oruç tuttu” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Musa’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. (Buhârî, Savm, 69 [2004]; Müslim, Sıyâm, 127-128 [1130]) Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur.
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharremin dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Müslim, Sıyâm, 133-134 [1134]); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir. (bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/241 [2154]).
Aşure gününün önemi nedir?
Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor.
Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.
Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.
Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.
Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.
Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.
Aşure günü 10 peygambere verilen 10 ikram ve ihsan:
1. Hz. Musa’nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.
2. Hz. Nuh’un Cudi Dağı’nın üzerine gemisini demirlediği gün.
3. Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu gün.
4. Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edildiği gün.
5. Hz. İsa’nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.
6. Hz. Yusuf’un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.
7. Hz. Davud’un tövbesinin kabul edildiği gün.
8. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in doğduğu gün.
9. Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub’un görmeye başladığı gün.
10. Hz. Eyyûb’un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.