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Taşacak Bu Deniz Gezep'i Onur Dilber neden ayrıldı, sette kavga mı oldu?

Taşacak Bu Deniz Gezep'i Onur Dilber neden ayrıldı, sette kavga mı oldu?

12:4925/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Denizde “Gezep” karakterine hayat veren Onur Dilber’in yeni sezon kadrosunda yer almayacağı ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ayrılık haberinin ardından, ünlü oyuncunun diziden neden ayrıldığı ve yapım ekibiyle yaşadığı süreç merak konusu oldu. Set ortamına ilişkin çeşitli iddiaların ortaya atılması üzerine sessizliğini bozan Onur Dilber, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz’de canlandırdığı “Gezep” karakteriyle hafızalara kazınan Onur Dilber’in yeni sezon kadrosunda yer almayacağının netleşmesi, dizi camiasında ve sosyal medyada gündem oldu. Başarılı oyuncunun ani ayrılığının ardından, set arkasında yapım ekibiyle kriz yaşandığına ve senaryo anlaşmazlıkları olduğuna dair iddialar kulisleri hareketlendirirken, izleyiciler de ayrılığın arkasındaki gerçek nedeni merak etmeye başladı.

Yeni sezon öncesinde açıklama yapan Onur Dilber, Gezep karakterinin devam etmeyeceğini şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Oyuncu açıklamasında, karakterin hikâyesinde yaşanan değişimlere dikkat çekerek Gezep’in özünden uzaklaştığını düşündüğünü ifade etti. Dilber ayrıca, süreçle ilgili daha fazla detayın zamanı geldiğinde paylaşılabileceğini söyleyerek dikkat çekici bir veda mesajı yayımladı.

Dizinin perde arkasına dair ortaya atılan iddialar ise dikkat çekti. Bazı kulis bilgilerine göre, senaryo sürecinde oyuncunun daha fazla sahne talep ettiği ve bu durumun yapım ekibi içinde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

Ayrıca bu süreçte senaristlerle iletişim gerilimi yaşandığı iddiaları da gündeme geldi. Kına gecesi çekimlerinde Onur Dilber’in Ulaş Tuna Astepe’yle kavga ettiği iddiası da söylentiler arasındaydı.

#Taşacak Bu Deniz
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