Venezuela'da Çarşamba akşamı bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi, metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi. Deprem sonrası Venezuela'da nerede, Venezuela'da hangi kıtada? soruları merak edilmeye başlandı.
Güney Amerika ülkesi Venezuela’da 39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Büyük yıkımın yaşandığı başkent Caracas olmak üzere çok sayıda şehirde enkazlar olduğu aktarılırken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Venezuela nerede?
Venezuela, resmî adıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Karayip Denizi, doğuda Guyana, güneyde Brezilya ve batıda Kolombiya ile çevrilidir. Başkenti ve en büyük metropolü Caracas'tır. Yüzölçümü 916,445 km2, nüfusu yaklaşık 32 milyondur.
Karayip Denizi'nde birçok ada ve adacığa sahiptir. Ayrıca Küçük Antiller adaları olan Hollanda Krallığı'na bağlı Aruba ve Curaçao ülkeleri, Hollanda'ya bağlı Bonaire ile Trinidad ve Tobago ada devletçikleri de Venezuela açıklarında bulunur. Venezuela hükûmeti Guyana'nın üçte ikisini oluşturan Guayana Esequiba bölgesinde hak iddia etmektedir.
Venezuela 23 eyalet ve Başkent Bölgesi ile adaları içeren federal bağımlılıklardan oluşan ve başkanlık sistemi ile yönetilen bir federal cumhuriyettir. Venezuelalıların büyük çoğunluğu ülkenin kuzeyindeki büyük şehirlerde yaşamaktadır, bu da Venezuela'yı Latin Amerika'da şehirleşme oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri yapmaktadır.