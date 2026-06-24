SGK borcu nasıl yapılandırılacak? 72 ay taksit için hangi şartlar aranacak? Detaylar belli oldu

Teminatsız tecil sınırı 10 milyon TL’ye yükseltildi





Sosyal güvenlik borçlarında teminat aranmadan yapılabilecek tecil işlemlerinin sınırı 10 milyon TL’ye çıkarıldı. Toplam borcu bu tutara kadar olan işletmelerden teminat istenmeyecek.





Borç tutarının 10 milyon TL’yi aşması halinde, sınırın üzerinde kalan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek.





Örneğin 120 milyon TL borcu bulunan bir işletmenin 10 milyon TL’lik borcu teminatsız kabul edilecek. Kalan 110 milyon TL’nin yarısı olan 55 milyon TL tutarında teminat verilmesi halinde tecil işlemi yapılabilecek.