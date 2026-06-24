SGK borcu nasıl yapılandırılacak? 72 ay taksit için hangi şartlar aranacak? Detaylar belli oldu

SGK prim borcu yapılandırma süreciyle birlikte borçlulara 72 aya kadar taksit, yıllık yüzde 29 tecil faizi ve teminatsız ödeme kolaylığı sunuluyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyen işverenler ile Bağ-Kur’luların başvuru ve ilk taksit işlemlerini 31 Ağustos 2026’ya kadar tamamlaması gerekiyor. Peki, SGK borcu nasıl yapılandırılır, kimler başvurabilir, 72 ay taksit şartları nelerdir ve haciz işlemleri ne zaman durdurulur?
SGK prim borcu yapılandırma düzenlemesiyle azami taksit süresi 36 aydan 72 aya yükseltildi. Yıllık yüzde 29 tecil faizinden yararlanmak isteyen borçluların başvuru ve ilk taksit işlemlerini 31 Ağustos 2026’ya kadar tamamlaması gerekiyor.
SGK prim borcu yapılandırma süreci başladı
SGK prim borcu yapılandırma düzenlemesi kapsamında sosyal güvenlik prim borçlarının tecilinde uygulanabilecek azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Düzenlemeyle uygun şartları taşıyan borçlulara borçlarını 6 yıla kadar vadeyle ödeme imkânı sağlandı.
Uygulama; işçi statüsünde sigortalı çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların 2026 Haziran ayından önce oluşan borçlarını kapsıyor. Sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve kapsam dahilindeki idari para cezaları tecil edilebilecek.
Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Düzenleme, SGK borçlarının silinmesini veya borç affını içermiyor. Borçların belirli bir süre ertelenerek taksitler halinde ödenmesini amaçlıyor.
Yapılandırma kapsamına giren başlıca borç ve gruplar şöyle:
- İşçi statüsünde sigortalı çalıştıran işverenlerin prim borçları,
- Bağ-Kur kapsamındaki 4/B sigortalılarının prim borçları,
- İşsizlik sigortası primleri,
- Kapsama giren idari para cezaları,
- Belirlenen şartları karşılayan mevcut tecilli borçlar.
Mevcut tecil işlemi bulunan işverenler de şartları karşılamaları durumunda daha uzun vadeli ödeme imkânından yararlanabilecek.
Başvuru süresi 31 Ağustos’ta sona erecek
Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların en geç 31 Ağustos 2026 tarihinde başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuruların, icra ve takip işlemlerini yürüten ilgili SGK birimlerine yapılması öngörülüyor.
Başvuru kanalları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet de gösteriliyor.
Borçluların ilk taksiti de 31 Ağustos 2026’ya kadar ödemesi gerekiyor. Tecil işlemi, ilk taksitin ödendiği tarihte başlayacak.
İlk taksitin süresi içinde yatırılmaması durumunda indirimli tecil faizinden yararlanılamayacak.
Tecil faizi yüzde 29 olarak uygulanacak
31 Ağustos 2026’ya kadar başvuru yapan borçlular için yıllık tecil faizi yüzde 39’dan yüzde 29’a indirilecek. Bu tarihten sonra yapılan başvurularda ise yıllık yüzde 39 oranındaki faiz geçerli olacak.
Düzenlemede öne çıkan tarihler ve oranlar şöyle:
- Son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2026
- İlk taksit için son tarih: 31 Ağustos 2026
- İndirimli yıllık tecil faizi: Yüzde 29
- Sonraki başvurularda uygulanacak faiz: Yüzde 39
- Azami taksit süresi: 72 ay
Haciz ve icra işlemleri durdurulacak
İlk taksitin ödenmesinin ardından borçlu hakkında yürütülen haciz ve icra işlemleri durdurulacak. Borçlular, belirlenen ödeme planına uymaları halinde takip işlemlerinin yeniden başlatılmasına karşı korunabilecek.
72 ay taksit için mali durum incelenecek
Azami 72 aylık ödeme süresinden yararlanmak isteyen şirketlerin mali açıdan zor durumda olduklarını belgelemesi gerekecek. SGK, şirketlerin likidite durumlarını değerlendirerek borcun 36 veya 72 aya kadar eşit taksitlerle ödenmesine karar verecek.
Bu nedenle 72 aylık taksit süresi her başvuru sahibi için doğrudan uygulanmayacak. Ödeme planı, borçlunun mali durumuna ilişkin incelemenin ardından belirlenecek.
Teminatsız tecil sınırı 10 milyon TL’ye yükseltildi
Sosyal güvenlik borçlarında teminat aranmadan yapılabilecek tecil işlemlerinin sınırı 10 milyon TL’ye çıkarıldı. Toplam borcu bu tutara kadar olan işletmelerden teminat istenmeyecek.
Borç tutarının 10 milyon TL’yi aşması halinde, sınırın üzerinde kalan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek.
Örneğin 120 milyon TL borcu bulunan bir işletmenin 10 milyon TL’lik borcu teminatsız kabul edilecek. Kalan 110 milyon TL’nin yarısı olan 55 milyon TL tutarında teminat verilmesi halinde tecil işlemi yapılabilecek.
Bazı eski yapılandırmalar kapsam dışında
Daha önceki kanunlar kapsamında yapılandırılan ve 19 Haziran 2026 itibarıyla yapılandırması bozulmamış borçlar, yeni düzenlemeden yararlanamayacak. Yeni tecil ve taksitlendirme imkânı yalnızca belirlenen şartları taşıyan borçlara uygulanacak.
Başvuru sahiplerinin indirimli faiz, taksit süresi ve takip işlemlerinin durdurulması gibi imkânlardan yararlanabilmesi için başvurularını ve ilk taksit ödemelerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.