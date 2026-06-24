Polislere yeni kadro hakkı: Başvurular için 6 aylık süre

Polis okullarındaki sağlık şartları nedeniyle memuriyetle ilişiği kesilen bazı personel için yeni kadro hakkı getirildi. Düzenleme kapsamındaki kişiler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde başvurarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’ndaki uygun kadrolara atanabilecek.