Polislere yeni kadro hakkı: Başvurular için 6 aylık süre

Görevden çıkarılan polislere kadro hakkı getiren yeni düzenleme, sağlık şartları nedeniyle memuriyetle ilişiği kesilen belirli personeli kapsıyor. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapan hak sahipleri, şartları karşılamaları hâlinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’ndaki uygun kadrolara atanabilecek.
Polis okullarındaki sağlık şartları nedeniyle memuriyetle ilişiği kesilen bazı personel için yeni kadro hakkı getirildi. Düzenleme kapsamındaki kişiler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde başvurarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’ndaki uygun kadrolara atanabilecek.
Görevden çıkarılan polislere kadro imkânı
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasayla, sağlık şartları nedeniyle polislik görevinden çıkarılan bazı personellere yeni bir atama hakkı tanındı.
Düzenleme; polis okullarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle okulla ilişikleri kesilen, ancak mahkeme kararıyla eğitimlerini tamamlayarak polis olarak göreve başlayan personeli kapsıyor.
Bu kişilerden, daha sonra sağlık gerekçesiyle verilen yargı kararları sonucunda memuriyetle ilişiği kesilenler yeni düzenlemeden yararlanabilecek.
Başvurular altı ay içinde yapılacak
Düzenleme kapsamındaki personelin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvuruda bulunması gerekecek.
Başvurusu kabul edilen kişiler, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda bulunan uygun kadrolara atanabilecek.
Düzenlemenin öne çıkan noktaları şöyle:
- Sağlık şartları nedeniyle polis okuluyla ilişiği kesilen bazı personeli kapsıyor.
- Mahkeme kararıyla eğitimini tamamlayıp göreve başlayanlar düzenlemeden yararlanabilecek.
- Daha sonra sağlık gerekçeli yargı kararlarıyla görevden çıkarılanlara başvuru hakkı tanınıyor.
- Başvurular, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde yapılacak.
- Uygun bulunan personel, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarına atanabilecek.
Kamu görevine devam etmeleri amaçlanıyor
Yeni düzenlemeyle, polislik görevine devam edemeyen söz konusu personelin kamu görevinden tamamen ayrılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Personel, gerekli şartları taşıması ve süresi içinde başvurması hâlinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı yerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’ndaki uygun kadrolarda görev yapabilecek.