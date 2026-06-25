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ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? 25 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI: Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın son durum

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? 25 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI: Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın son durum

09:1925/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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Altın piyasasında son günlerde yaşanan geri çekilme, hem yatırımcıların hem de piyasa uzmanlarının odağında yer almaya devam ediyor. Haftaya düşüş eğilimiyle başlayan gram altın fiyatı, 24 Haziran itibarıyla 6 bin lira psikolojik sınırına yaklaşırken, çeyrek, yarım ve tam altın tarafında da benzer bir değer kaybı dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve faiz politikalarına ilişkin beklentiler, altın fiyatlamalarında yönü aşağı çevirmiş durumda.

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı geri çekilme, piyasaların odağını yeniden değerli metal tarafına çevirdi. Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın, 24 Haziran itibarıyla 6 bin lira sınırına dayanırken, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da benzer bir düşüş dikkat çekiyor. Yatırımcılar, yaşanan bu geri çekilmenin devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor.

ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.974,99 TL

SATIŞ: 5.975,84 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 9.763,37 TL

SATIŞ: 9.994,37 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 19.465,71 TL

SATIŞ: 19.988,74 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 39.285,00 TL

SATIŞ: 39.666,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 40.557,00 TL

SATIŞ: 41.166,00 TL

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: $40.273,89

SATIŞ: $41.322,28

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