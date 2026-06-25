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Dünya kupası puan durumları ülkelerin sıralamaları ve turnuvadaki son gelişmeler

Dünya kupası puan durumları ülkelerin sıralamaları ve turnuvadaki son gelişmeler

10:4925/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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<p><strong><em><u>Dünya Kupası ülkelerin puan durumu</u></em></strong></p>
Dünya Kupası ülkelerin puan durumu

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası’nda A, B ve C gruplarındaki karşılaşmalar tamamlanırken son 32 turunun ilk eşleşmesi de belli oldu. Meksika, A Grubu’nu; Brezilya ise C Grubu’nu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Dünya Kupası’nda tüm gruplardaki güncel puan durumları, ülkelerin sıralamaları ve turnuvadaki son gelişmeler haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası grup aşamasının son maçlarıyla devam ederken A, B ve C gruplarında mücadeleler tamamlandı ve son 32 turunun ilk resmi eşleşmesi belirlendi. A Grubu'nda ev sahibi ülkelerden Meksika, 3'te 3 yaparak 9 puanla kayıpsız lider olarak üst tura yükselirken; grubun sürpriz ekibi Güney Afrika 4 puanla ikinci sırada yer alarak son 32 biletini kaptı. B Grubu'nda İsviçre 7 puanla zirvenin sahibi olurken, eş ev sahibi Kanada 4 puan ve averajla adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçların ardından son 32 turunun ilk netleşen eşleşmesinde Kanada ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. C Grubu'nda ise dünya devi Brezilya ve turnuvanın güçlü ekibi Fas 7'şer puan toplayarak el ele gruptan çıkmayı başardı. Turnuvada heyecanın tamamlandığı ilk üç grubun resmi puan tabloları ve son durum şu şekildedir:

#Dünya Kupası eleme maçları
#Türkiye Puan Durumu
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