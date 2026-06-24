Yaz tatili için son zil: Karneler hangi gün ve saat kaçta verilecek?





Karneler saat kaçta verilecek?





Karne dağıtım saatleri, okulların tam gün veya ikili eğitim uygulamasına göre farklılık gösterebiliyor. Sabahçı ve tam gün eğitim veren okullarda dağıtımların genellikle sabah saatlerinde, öğlenci öğrencilerde ise daha geç saatlerde yapılması bekleniyor.





Öğrencilerin ve velilerin kesin karne saatini öğrenmek için okul yönetimi veya sınıf öğretmeni tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.



