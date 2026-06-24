Taksi plakası satışında vergi alınacak mı? Ticari plaka devrinde gelir vergisi ve KDV istisnası kimleri kapsıyor? Torba yasanın ayrıntıları

Sağlık şartları nedeniyle görevden çıkarılan polislere kadro hakkı





Yasada Emniyet Teşkilatı personelini ilgilendiren bir düzenlemeye de yer verildi. Polis okullarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle ilişikleri kesilen, ancak mahkeme kararıyla eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan bazı personel için yeni bir atama hakkı tanındı.





Daha sonra sağlık gerekçeli yargı kararları nedeniyle memuriyetten çıkarılan bu kişiler, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde başvurabilecek.





Şartları karşılayan personel, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’ndaki uygun kadrolara atanabilecek. Böylece söz konusu personelin kamu görevinden tamamen ayrılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.