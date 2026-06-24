Taksi plakası satışında vergi alınacak mı? Ticari plaka devrinde gelir vergisi ve KDV istisnası kimleri kapsıyor? Torba yasanın ayrıntıları

Ticari plaka vergi istisnası düzenlemesiyle taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarının devrinden elde edilen kazançlar gelir vergisi ve KDV’den istisna tutulacak. Yaklaşık 90 bin plaka sahibini ilgilendiren torba yasa; taksilerde dijital gelir takibi, e-tebligat zorunluluğu, polislere yeni kadro hakkı ve belediye taşınmazlarında taksit imkânı gibi önemli değişiklikler de getiriyor.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarının devrinden elde edilen kazançlara gelir vergisi ve KDV istisnası getirildi. Yaklaşık 90 bin ticari plaka sahibini ilgilendiren düzenlemenin uzun vadeli mali etkisinin en az 25 milyar liraya ulaşacağı değerlendiriliyor.
Ticari plaka devir kazançları vergiden istisna tutulacak
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan torba düzenlemeyle ticari plaka vergi istisnası uygulamaya alındı. Düzenleme; gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecilerinin plaka devirlerinden elde ettikleri kazançları kapsıyor.
Yeni düzenlemeye göre ticari plakaların devrinden sağlanan kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Plaka devir işlemlerinde ayrıca Katma Değer Vergisi de uygulanmayacak.
Yaklaşık 90 bin ticari plaka sahibini ilgilendiren düzenlemenin, özellikle plaka değerlerinin milyonlarca liraya ulaştığı büyükşehirlerde önemli bir mali avantaj oluşturması bekleniyor.
Düzenlemenin öne çıkan unsurları şöyle:
- Taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarının devir kazançlarına gelir vergisi istisnası getirildi.
- Ticari plaka devir işlemleri KDV’den istisna tutuldu.
- Düzenlemenin yaklaşık 90 bin ticari plaka sahibini kapsadığı belirtildi.
- Devletin uzun vadede en az 25 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçebileceği değerlendiriliyor.
Taksilerde gelirler dijital olarak kaydedilecek
Torba yasada ticari taksilerin gelirlerinin kayıt altına alınmasına yönelik bir düzenleme de yer aldı. Taksiyle yolcu taşımacılığı yapan işletmeciler, elde ettikleri hasılatın tamamını yeni nesil “taksi mali cihaz” üzerinden kaydedecek.
Nakit ve kartla gerçekleştirilen ödemeler dahil olmak üzere taksi işletmelerinin bütün gelirleri dijital ortamda izlenebilecek.
Taksiciler, talep etmeleri durumunda hasılat esaslı vergilendirme sisteminden yararlanabilecek. Vergilendirme işlemleri, mali cihazlar tarafından tespit edilen gelirler üzerinden gerçekleştirilecek.
Düzenlemeyle kayıt dışı ekonominin azaltılması ve vergi kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.
Sağlık şartları nedeniyle görevden çıkarılan polislere kadro hakkı
Yasada Emniyet Teşkilatı personelini ilgilendiren bir düzenlemeye de yer verildi. Polis okullarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle ilişikleri kesilen, ancak mahkeme kararıyla eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan bazı personel için yeni bir atama hakkı tanındı.
Daha sonra sağlık gerekçeli yargı kararları nedeniyle memuriyetten çıkarılan bu kişiler, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde başvurabilecek.
Şartları karşılayan personel, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’ndaki uygun kadrolara atanabilecek. Böylece söz konusu personelin kamu görevinden tamamen ayrılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Basın İlan Kurumunun denetim yetkisi genişletildi
Torba yasayla Basın İlan Kurumunun gazete, dergi ve internet haber siteleri üzerindeki denetim yetkisi de genişletildi.
Resmî ilan ve reklam yayımlayan yayın kuruluşlarına, ihlalin niteliğine göre 1 ila 10 gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme cezası verilebilecek. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda ceza süreleri artırılabilecek.
Bazı mükelleflere e-tebligat zorunluluğu getirildi
Düzenlemeyle kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ve belirlenen diğer mükellef grupları için elektronik tebligat sistemi zorunlu hâle getirildi.
Vergi bildirimleri ile diğer resmî tebligatlar elektronik ortam üzerinden yapılabilecek.
Belediye taşınmazlarında 12 taksite kadar ödeme imkânı
İl özel idareleri, belediyeler ve bunların kurduğu mahallî idare birliklerine ait taşınmazların satışında taksitli ödeme imkânı getirildi.
Satış bedelinin en az yüzde 25’inin peşin ödenmesi şartıyla kalan tutar, en fazla iki yıl içinde 12 taksitle tahsil edilebilecek.
Ticari plaka devirlerine getirilen gelir vergisi ve KDV istisnasının kamu maliyesi üzerindeki uzun vadeli etkisinin, uygulama sonuçlarının ortaya çıkmasıyla daha net değerlendirilebileceği belirtiliyor.