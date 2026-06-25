EMEKLİ PROMOSYON ZAMMI GÜNCELLEME 2026! Temmuz maaş zammı öncesi yarış kızıştı: En yüksek emekli promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen milyonlarca vatandaş, bankaların güncel promosyon kampanyalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla kamu ve özel bankalar, emekli müşterileri kazanmak için promosyon tutarlarını yeniden güncellerken, nakit ödemelerin yanı sıra çeşitli ek avantajlar da öne çıkıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Akbank, Garanti BBVA ve TEB gibi bankaların sunduğu promosyon rakamları araştırılırken, “en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor.
Milyonlarca emekli, maaşını taşıyacağı bankayı seçmeden önce promosyon ödemelerine ilişkin güncel kampanyaları incelemeyi sürdürüyor. Haziran ayı kampanyalarıyla birlikte bankalar, müşteri çekebilmek için promosyon tutarlarını artırırken, bazı bankalarda ek nakit ödüller ve avantajlı hizmet paketleri de sunuluyor. Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA ve TEB’in sunduğu emekli promosyonları merak edilirken, en yüksek ödeme tutarı da araştırma konusu olmaya devam ediyor.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?
Bankalar, Haziran ayına özel emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek rekabeti artırdı. Promosyon tutarları bankadan bankaya değişiklik gösterirken, bazı kurumlar ek nakit ödüller ve avantajlı kampanyalarla öne çıkıyor.
Promosyon karşılaştırması yaparken yalnızca nakit ödeme miktarına değil, kampanyaların sunduğu ek faydalara ve başvuru şartlarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Güncel promosyon detayları ve başvuru koşulları bankaların resmi internet siteleri üzerinden takip edilebiliyor.
İŞTE BANKALAR VE PROMOSYON TUTARLARI...
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 32 bin TL'ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sunuluyor.
Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken, ek bonus ve ödüllerle toplam ödeme tutarı 32 bin TL'ye ulaşıyor. Ayrıca bankaya davet edilen emekli yakınları için de 5 bin TL'ye kadar nakit ödül fırsatı sağlanıyor.
Promosyon tutarları maaş aralığına göre şöyle sıralanıyor:
9 bin 999 TL ve altı maaş alanlara 18 bin TL,
10 bin TL – 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 23 bin 500 TL,
15 bin TL – 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 27 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 32 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Kampanya, belirli tarihler arasında promosyon taahhüdü veren tüm emeklileri kapsıyor.
Promosyon tutarı, maaş aralığı ve ek bankacılık işlemlerine göre değişiyor. 0–9.999 TL maaş alanlara toplam 15.250 TL, 10.000–14.999 TL arası maaş alanlara 21.000 TL, 15.000–19.999 TL arası için 25.500 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 30.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor.
Toplam promosyon; fatura talimatı, kredi kartı harcamaları, dijital bankacılık aktifliği ve mobil müşteri açılışı gibi ek koşullarla artırılabiliyor.
19 Eylül 2025 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü vermesi gerekiyor
AKBANK
SGK emeklileri, 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında maaşlarını Akbank'a taşıyarak veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyerek 15.000 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanabiliyor. Başvuru işlemleri şubeye gitmeden mobil uygulama veya müşteri iletişim merkezi üzerinden kolayca yapılabiliyor.
Promosyon tutarı, emekli maaşına göre değişiyor. 0–9.999 TL arası maaş alanlara 6.250 TL, 10.000–14.999 TL arası alanlara 10.000 TL, 15.000–19.999 TL arası alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL ödeme yapılıyor. Kampanyadan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca bankada tutmayı taahhüt etmesi gerekiyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 25.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödül imkânı sunan yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, ek harcama ve ürün kullanımlarına bağlı bonus fırsatları da sağlanıyor.
Ek Ödüllerle Toplam 10.000 TL Bonus İmkanı
Kampanya dahilinde Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak 2.000 TL'lik harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap üzerinden yapılacak 2.000 TL'lik kullanıma 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesi satın alımına 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan ek bonus veriliyor.
Bu ek ödemelerle birlikte emeklilerin toplamda 25.000 TL'ye kadar promosyon ve ödül kazanabileceği belirtiliyor.
Kampanya Tarihleri Belli Oldu
Garanti BBVA'nın emekli promosyon kampanyası 1 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Banka, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu da açıkladı.
VAKIFBANK
VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını VakıfBank'tan alma taahhüdü veren emeklilere yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, emekli maaş tutarına göre değişen oranlarda peşin ve nakdi promosyon ödemesi yapılacak.
Maaş Tutarına Göre Promosyon Belirlendi
Açıklamaya göre, 1 aylık emekli maaşı tutarı üzerinden yapılan değerlendirmede promosyon ödemeleri şu şekilde uygulanacak:
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar maaş alanlara: 3 yıl için toplam 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 3 yıl için toplam 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 3 yıl için toplam 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 3 yıl için toplam 12.000 TL
ING BANK
ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 15.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon imkânı sunuyor. Kampanyadan, maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren yeni ve mevcut emekliler yararlanabiliyor.
Promosyon tutarı maaş seviyesine göre belirleniyor: 10.000 TL'ye kadar olan gelirlerde 6.250 TL, 10.000–15.000 TL arası için 10.000 TL, 15.000–20.000 TL arası için 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri için 15.000 TL ödeme yapılıyor.
ZİRAATBANK
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alan müşterilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 12 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya bankadan alan emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şöyle:
0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL,
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL ödeme yapılıyor.
Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan veya ilk kez emekli maaşı almaya başlayan müşterilere yönelik yeni avantaj paketini duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere faizsiz kredi, nakit iade, ücretsiz hizmetler ve çeşitli bankacılık ayrıcalıkları sunuluyor.
Banka, maaşını Ziraat'e taşıyan emeklilere 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı sağlıyor. Ayrıca otomatik fatura talimatlarında aylık 500 TL'ye, yıllık toplamda ise 6 bin TL'ye varan iade fırsatı veriliyor.
Emekliler için ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti ve dijital kanallardan ücretsiz para transferi gibi avantajlar da kampanyaya dahil edildi. Bankkart Lira kampanyasıyla market, sağlık ve belirli sektörlerde yapılan harcamalara aylık 6 bin TL'ye kadar geri ödeme sağlanabiliyor.
Ayrıca emekliler, yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans kullanabiliyor. ATM'lerden ise tüm maaş tutarı ücretsiz çekilebiliyor.
HALKBANK
Bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncellemeye devam ederken, SGK emeklilerine yönelik yeni ödeme tutarları da açıklandı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, 12 bin TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında;
10 bin TL – 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 8 bin TL,
15 bin TL – 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 10 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Öte yandan SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında bulunan hak sahipleri de başvuru yapmaları halinde 5 bin TL promosyon alabiliyor.
DENİZBANK
DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere toplamda 27 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
Banka, 12 bin TL'ye kadar standart promosyonun yanı sıra kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı karşılığında 15 bin TL'ye kadar ek ödül veriyor.
Maaş aralığına göre toplam promosyon tutarları şöyle:
0 – 9 bin 999 TL maaş alanlara 17 bin TL,
10 bin – 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 21 bin TL,
15 bin – 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 24 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 27 bin TL ödeme yapılıyor.
Kampanya, 30 Ekim 2025 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında maaşını DenizBank'a taşıyan veya taahhüt süresi sona eren emeklileri kapsıyor.
ALBARAKA
Albaraka Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine ücretsiz işlem avantajları ve kolay bankacılık hizmetleri sunuyor. Emekliler, maaş transferiyle birlikte birçok bankacılık işlemini masrafsız şekilde gerçekleştirebiliyor.
Kampanya kapsamında farklı ATM'lerden ücretsiz para çekme imkânı bulunuyor. Yapı Kredi ATM'lerinden günlük 5.000 TL, PTT ATM'lerinden ise aylık 3.000 TL çekim yapılabiliyor. Kart türüne göre günlük toplam çekim limiti 15.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
Para yatırma işlemlerinde de avantaj sağlanıyor; Yapı Kredi ATM'lerinden günlük 50.000 TL'ye kadar, PTT ATM'lerinden ise sınırsız para yatırma işlemi yapılabiliyor.
Ayrıca emekliler, Albaraka Türk üzerinden ücretsiz EFT ve havale yapabilirken, kredi kartı kullanan müşteriler de aidat ücretinden muaf tutuluyor.
TEB
Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını bankaya taşıyan ve 36 ay boyunca maaş alma taahhüdü veren müşterilere 21.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu tutar, 12.000 TL'ye kadar ana promosyon ve 9.000 TL'ye varan ek ödemeden oluşuyor.
Ek promosyondan yararlanmak için en az 2 adet otomatik fatura talimatı verilmesi gerekiyor ve bu faturaların içinde elektrik veya doğal gaz faturası bulunması şart koşuluyor.
Promosyon tutarları maaş aralığına göre değişiyor: 0–10.000 TL maaş alanlara 14.000 TL, 10.000–15.000 TL arası alanlara 17.000 TL, 15.000–20.000 TL arası alanlara 19.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 21.000 TL ödeme yapılıyor.
Kampanyadan hem yeni emekliler hem de mevcut müşteriler, taahhütlerini yenilemeleri halinde yararlanabiliyor. Ek promosyon, 2 fatura talimatının korunması şartıyla geçerli olup şartların bozulması halinde geri alınabiliyor.
QNB
QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 20 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
22 Nisan 2026 itibarıyla maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emekliler kampanyadan yararlanabiliyor.
Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şöyle:
0 – 9.999 TL maaş alanlara 8.500 TL,
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 13.500 TL,
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 16.500 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 20.000 TL promosyon veriliyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk Katılım Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15.500 TL'ye varan promosyon ve ek avantajlar sunuyor. Promosyonlar maaş tutarına göre değişirken, ek kazançlar kredi kartı kullanımı ve fatura talimatları gibi işlemler üzerinden sağlanıyor.
Maaş aralıklarına göre promosyonlar; 10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 8.500 TL, 10.000–15.000 TL arası için 11.500 TL, 15.000–20.000 TL arası için 13.500 TL ve 20.000 TL üzeri için 15.500 TL'ye kadar çıkıyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon sunulurken, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, KMH ve kredi ürünleriyle birlikte toplam destek 27 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.
Kampanya kapsamında;
0-9 bin 999 TL maaş alanlara 20 bin 500 TL,
10 bin-14 bin 999 TL arası maaş alanlara 23 bin 500 TL,
15 bin-19 bin 999 TL arası maaş alanlara 25 bin 500 TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise toplam 27 bin 500 TL'ye kadar promosyon veriliyor.