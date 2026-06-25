GTA 6 Türkiye satış fiyatı açıklandı: İşte standart ve ultimate sürüm fiyatları

GTA 6’nın Ultimate Edition içerikleri ortaya çıktı





Grand Theft Auto VI’nın PlayStation 5 için sunulacak Ultimate Edition sürümüne ilişkin detaylar belli oldu. Ön sipariş veren oyuncular, Vintage Vice City Paketi’nin yanı sıra bir aylık ücretsiz GTA+ üyeliği kazanacak. Kampanya 19 Kasım 2026’da sona erecek.





Jason ve Lucia’nın Vice City ile Leonida eyaletindeki suç dünyasında geçen hikâyesini konu alan yapım, tek oyunculu bir deneyim sunacak. Ultimate Edition’da özel araçlar, silahlar, kıyafetler, saç stilleri, dövmeler ve hikâye ilerledikçe açılacak ek içerikler yer alacak.





Paket kapsamında ’95 Grotti Cheetah, Shitzu Squalo sürat teknesi, ’67 Vapid Dominator Buggy ve Paradise Garage gibi içeriklerin yanı sıra özel görevler ve yalnızca Ultimate Edition sahiplerinin erişebileceği mekânlar bulunacak.





Ücretsiz GTA+ üyeliğinin 31 Mart 2027’ye kadar etkinleştirilmesi gerekecek. Üyelik, bir aylık sürenin ardından iptal edilmediği takdirde ücretli olarak otomatik yenilenecek.