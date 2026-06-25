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GTA 6 Türkiye satış fiyatı açıklandı: İşte standart ve ultimate sürüm fiyatları

GTA 6 Türkiye satış fiyatı açıklandı: İşte standart ve ultimate sürüm fiyatları

00:0425/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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GTA 6 fiyatı ve ön sipariş takvimi Rockstar Games tarafından açıklandı. 19 Kasım 2026’da piyasaya çıkacak oyun için ön siparişler 25 Haziran’da başlayacak. Milyonlarca oyuncunun heyecanla beklediği oyunun Türkiye satış fiyatı ise belli oldu.

GTA 6 ön siparişleri bu gece yarısı resmen başlayacak. Oyuncuların heyecanla beklediği yapımın, ön sipariş fiyatları da netleşti.

GTA 6 Türkiye satış fiyatı açıklandı


 GTA 6, Playstation Store'da resmen ön siparişe açıldı.


Oyunun Türkiye satış fiyatı;

  • Standart Sürüm: 3.999 TL
  • Ultimate Edition: 4.999 TL


GTA 6’nın Ultimate Edition içerikleri ortaya çıktı


Grand Theft Auto VI’nın PlayStation 5 için sunulacak Ultimate Edition sürümüne ilişkin detaylar belli oldu. Ön sipariş veren oyuncular, Vintage Vice City Paketi’nin yanı sıra bir aylık ücretsiz GTA+ üyeliği kazanacak. Kampanya 19 Kasım 2026’da sona erecek.


Jason ve Lucia’nın Vice City ile Leonida eyaletindeki suç dünyasında geçen hikâyesini konu alan yapım, tek oyunculu bir deneyim sunacak. Ultimate Edition’da özel araçlar, silahlar, kıyafetler, saç stilleri, dövmeler ve hikâye ilerledikçe açılacak ek içerikler yer alacak.


Paket kapsamında ’95 Grotti Cheetah, Shitzu Squalo sürat teknesi, ’67 Vapid Dominator Buggy ve Paradise Garage gibi içeriklerin yanı sıra özel görevler ve yalnızca Ultimate Edition sahiplerinin erişebileceği mekânlar bulunacak.


Ücretsiz GTA+ üyeliğinin 31 Mart 2027’ye kadar etkinleştirilmesi gerekecek. Üyelik, bir aylık sürenin ardından iptal edilmediği takdirde ücretli olarak otomatik yenilenecek.

Kutulu GTA 6 sürümünde disk bulunmayacak


GTA 6’nın fiziksel sürümü kutulu olarak satılacak ancak kutunun içinde oyun diski yerine dijital indirme kodu yer alacak. Fiziksel sürümlerin gönderim ve teslimat süreci 12 Kasım 2026’dan itibaren başlayacak.


Oyuncular, kutudan çıkan kodu kullanarak oyunu çıkış tarihinden önce indirebilecek. GTA 6 için önyükleme işlemleri de 12 Kasım’da başlayacak.


Yerel satış kararları takip edilecek


GTA 6, 19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için piyasaya çıkacak. Oyunun farklı ülkelerdeki mağaza erişimi, yaş derecelendirmesi ve satış koşulları ise yerel düzenleyici kurumların kararlarıyla netleşecek.


Mevcut açıklamalar, sekiz ülkenin GTA+ ön sipariş bonusundan yararlanamayacağını gösteriyor. Oyunun bu ülkelerin tamamında resmen yasaklandığına ilişkin doğrulanmış toplu bir karar ise bulunmuyor


GTA 6 ne zaman çıkacak?


Rockstar Games’in açıkladığı takvime göre GTA 6, 19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayımlanacak. Oyunun PC sürümüne ilişkin herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı.

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GTA 6 Türkiye satış fiyatı açıklandı: İşte standart ve ultimate sürüm fiyatları