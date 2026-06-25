YKS AÇIKLANMA TARİHİ 2026 | YKS sonuçları erken açıklanır mı? Tercihler ne zaman yapılacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS maratonu sona ererken, şimdi sırada sonuç heyecanı var. TYT, AYT ve YDT oturumlarını geride bırakan öğrenciler, sınav performanslarının karşılığını görecekleri sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimiyle birlikte sonuçların ilan edileceği tarih netleşirken, adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için geri sayıma başladı.
Türkiye genelinde milyonlarca adayın katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Üniversite tercih sürecine yön verecek puanların açıklanacağı tarih, adaylar ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvim, sonuçların duyurulacağı günü netleştirirken, öğrenciler tercih maratonu öncesindeki en kritik sürece girmiş oldu.
ÖSYM RESMİ TAKVİMİ AÇIKLADI: YKS SONUÇLARI NE ZAMAN GELECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.
TYT, AYT VE YDT PUANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuç günü geldiğinde adaylar, aldıkları puanları ve Türkiye geneli başarı sıralamalarını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. Sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilmek için adayların T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.
YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Üniversite adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri de takvimde belirtilen tarihten önce bir duyuru gelip gelmeyeceği. ÖSYM, dijital altyapının hızlanması ve optik okuma süreçlerinin erken tamamlanması durumunda geçmiş yıllarda sınav sonuçlarını planlanandan bir veya iki gün önce ilan edebiliyordu. Ancak kurumun ana hedefi veri güvenliğini eksiksiz sağlamak olduğu için, şu an için 22 Temmuz 2026 tarihi kesin odak noktası olarak korunuyor.